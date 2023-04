Otwarcie Klubu Seniora przy ul. Bytomskiej 82 w Zabrzu

W ramach Klubu Senior+ w Zabrzu zaplanowano wiele ciekawych zajęć dla uczestników. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnej sztuki, zajęciach tanecznych, wycieczkach krajoznawczych, seansach filmowych, spotkaniach autorskich z pisarzami, lekcjach języka obcego czy warsztatach twórczego pisania. Wszystkie te zajęcia zostały zaplanowane z myślą o potrzebach i zainteresowaniach seniorów, dlatego można być pewnym, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Klub Senior+ w Zabrzu to również doskonałe miejsce na rozwijanie swoich pasji i umiejętności. Seniorzy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z innymi członkami klubu, a także zdobyć nowe umiejętności i wiedzę dzięki warsztatom prowadzonym przez doświadczonych specjalistów.

Ważnym elementem działalności Klubu Senior+ jest również organizowanie spotkań towarzyskich i imprez integracyjnych. Seniorzy będą mieli okazję do nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, a także do aktywnego spędzania czasu w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dzięki temu będą mieli poczucie, że nadal są ważną częścią społeczeństwa i mają wiele do zaoferowania.

źródło: UM Zabrze / facebook.com/MalgorzataMankaSzulik