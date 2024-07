Popularność Zabrzańskiej Karty Mieszkańca rośnie – już 3000 wydanych kart!

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:21 pm• Ważne w mieście

Już 3000 mieszkańców Zabrza odebrało Zabrzańskie Karty Mieszkańca, korzystając z licznych zniżek i promocji. Program ten ułatwia dostęp do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz wzmacnia lokalną tożsamość, promując miasto jako atrakcyjne miejsce do życia.

Korzyści dla partnerów

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ZCRP), odpowiedzialne za wydawanie kart, podkreśla korzyści dla partnerów programu, którzy mogą liczyć na stałą promocję na stronach internetowych miasta, mediach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Dotychczas do programu dołączyło 57 firm. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą kontaktować się z ZCRP, aby uzyskać więcej informacji i dołączyć do grona partnerów.

Jak otrzymać kartę?

Aby uzyskać Zabrzańską Kartę Mieszkańca, wnioski można składać osobiście w siedzibie ZCRP przy ul. Powstańców Śląskich 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. Istnieje również możliwość składania wniosków przez platformę ePUAP oraz pocztą elektroniczną. Kartę mogą otrzymać osoby, które rozliczają podatek dochodowy w Zabrzu, są zameldowane w mieście na pobyt stały lub czasowy, a także studenci, uczniowie i wychowankowie zabrzańskich placówek oświatowych.

Dlaczego warto posiadać Zabrzańską Kartę Mieszkańca?

Zabrzańska Karta Mieszkańca to nie tylko zniżki i promocje, ale także sposób na aktywne uczestnictwo w życiu miasta. Dzięki karcie mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także do usług oferowanych przez lokalne firmy. Program ten wzmacnia poczucie wspólnoty i zachęca mieszkańców do korzystania z lokalnych zasobów.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Zabrzańskiej Karty Mieszkańca, aktualne wnioski oraz lista partnerów programu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej programu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zabrza do skorzystania z tej wyjątkowej oferty i dołączenia do grona posiadaczy Zabrzańskiej Karty Mieszkańca.

Źródło: UM Zabrze

