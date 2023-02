Ruda Śląska: 18-latek aresztowany za podwójne usiłowanie zabójstwa

Rudzka policja zatrzymała młodego podejrzanego w sprawie brutalnego ataku na dwóch kolegów. 18-latek odpowie przed sądem za usiłowanie podwójnego morderstwa i grozi mu kara dożywotniego pobytu za kratami.

18-latek oskarżony o brutalną próbę zabicia dwóch kolegów został zatrzymany przez rudzką policję. W piątkowe popołudnie, do piwnicy jednej z kamienic na rudzkim osiedlu doszło do okrutnego ataku nożem, w wyniku którego dwaj mężczyźni zostali poważnie ranni. W ciągu kilkudziesięciu minut po zdarzeniu, funkcjonariusze ujęli ukrywającego się 18-latka. Na miejscu zdarzenia policyjni technicy pracowali do późnych godzin wieczornych, a zarzut podwójnego usiłowania zabójstwa został przedstawiony mężczyźnie przez prokuratora. Sąd orzekł o jego aresztowaniu na 3 miesiące, a groźba kary dożywotniego pozbawienia wolności nieustannie nad nim wisi