Sposób na śliskie schody zewnętrzne

Szczególnie w miesiącach zimowych śliskie schody zewnętrzne prowadzące do budynków użytku publicznego czy będące elementem ciągów komunikacyjnych są niezwykle uciążliwe. Łatwo o poślizgnięcie się i upadek. Za niezabezpieczenie schodów odpowiada ich właściciel. Zatem może być to miasto, gmina, ale i firma. Gdy zdarzy się wypadek to dany podmiot w ramach ubezpieczenia OC musi wypłacić odszkodowanie. Aby tego uniknąć, warto zabezpieczyć odpowiednio schody zewnętrzne. Poznajcie skuteczne sposoby na śliskie schody.

Znane sposoby na śliskie schody zewnętrzne nie zawsze działają

Oczywiście można posiłkować się różnymi metodami na śliskie schody. Najlepiej jeśli schody wykończone są nieśliskim materiałem, o szorstkiej fakturze, a dodatkowo przy schodach znajduje się poręcz ułatwiająca wchodzenie po schodach i schodzenie po stopniach. Nie zawsze jednak jest to wymagane. Z kolei od właściciela wymaga się odpowiedniego zabezpieczenia schodów przed poślizgnięciem się użytkowników na ich powierzchni. Zimą bardzo często stosowany jest piasek w połączeniu ze żwirem, a na oblodzone powierzchnie sól. Jednak nie są to rozwiązania skuteczne w 100% w przypadku schodów i sprawdzają się raczej na płaskie powierzchnie bez spadków. Jak zatem zabezpieczyć schody?

Skuteczne sposoby na śliskie schody zewnętrzne

Aby zapobiec ślizganiu się na schodach, warto postawić na nakładki antypoślizgowe na schody zewnętrzne. Są to produkty, które montowane są na całe stopnie i zwiększają przyczepność obuwia do powierzchni. Można również wybrać osłony na schody, które stosowane są na samych krawędziach. Listwy antypoślizgowe i osłony schodów są wykonane z tworzywa sztucznego, które wzmocnione jest włóknem szklanym. Takie zabezpieczenia mogą występować w różnych kolorach. Szczególnie popularne jest stosowanie nakładek w kolorze żółtym i czarno-żółtym, czyli barwach ostrzegawczych. Dzięki temu nakładki pełnią dwie role – z jednej strony chronią przed poślizgnięciem się na schodach, a z drugiej pozwalają zauważyć schody osobom niedowidzącym i słabo widzącym. Dobrym wyborem mogą być też taśmy antypoślizgowe na schody, które dostępne są w różnych szerokościach – 25, 50, 100 mm. Można je docinać, idealnie dopasowując do powierzchni. Dzięki zastosowaniu kleju akrylowego i samoprzylepnej powierzchni można łatwo i szybko przyklejać paski o ziarnistej strukturze. Warto wiedzieć, że taśmy sprawdzają się w warunkach od minus 10 do 60 stopni. Nakładki mogą być zarówno klejone, jak i nakładane mechanicznie, czyli przywiercone do powierzchni stopnia. Stosując takie skuteczne metody można zniwelować ryzyko poślizgnięć czy upadków na schodach. Jak pokazują przykłady wypadków w miejscach użytku publicznego, nie zawsze ubezpieczyciel chce wypłacić odszkodowanie i wtedy sprawa może trafić do sądu. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale i czasem jaki trzeba poświęcić. Stąd zadbanie o bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem.

Warto podkreślić, że zarówno osłony, nakładki, jak i taśmy antypoślizgowe można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mają też dodatkowe zalety, a mianowicie chronią schody przed niszczeniem. Takie zabezpieczenia są absolutnie konieczne w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Jeżeli szukacie wysokiej jakości zabezpieczeń na schody zewnętrzne, ale i wewnętrzne, to takie znajdziecie w ofercie ErgoSpot.pl. To gwarancja najwyższej jakości i niezawodności na lata. Zabezpieczenia antypoślizgowe są świetnym rozwiązaniem także dla firm zarówno przed budynkami produkcyjnymi, usługowymi czy administracyjnymi, jak i wewnątrz.