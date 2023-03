Sprzedaż na Allegro z LivePrice – jak skutecznie walczyć z konkurentami na portalach sprzedażowych?

Portal Allegro jest od lat najpopularniejszym serwisem aukcyjnym w Polsce. Próby zdetronizowania pomarańczowego giganta przez eBay, Amazon i Shopee oraz ich porażka, tylko potwierdzają, że Allegro, to najczęściej wybierany portal sprzedażowy. Wystawianie oferty na serwisie doskonale wpływa na zwiększenie liczby potencjalnych klientów – pozwala udynamicznić zyski. Popularność platformy przekłada się również na olbrzymią liczbę konkurentów w każdej branży. Jak skutecznie walczyć z innymi oferentami na Allegro?

Konkurencja na Allegro – od czego zacząć?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak skutecznie prowadzić sprzedaż na Allegro, koniecznie zdefiniuj swoją bezpośrednią konkurencję. Musisz wiedzieć o tym, kto wystawia podobny/identyczny asortyment i jakie ceny nadaje na serwisie.

Jeżeli to zadanie wydaje Ci się trudne do wykonania, skorzystaj z pomocy systemu do monitoringu konkurencji na Allegro. Aplikacja LivePrice błyskawicznie uposaży Cię w dane na temat Twojej bezpośredniej konkurencji. Dzięki temu będziesz wiedział, jak plasuje się Twoja oferta w porównaniu z pozostałymi sprzedawcami. System LivePrice umożliwi Ci również pobieranie danych w formie plików do wygodnej analizy. Możesz obserwować wybrany sklep i sprawdzać ile posiadacie wspólnych ofert lub to, które z Twoich aukcji mają niższą (lub wyższą) cenę.

Umiejętne bazowanie na danych pozwoli Ci dostosować ofertę sklepu do wymagań branży. Co więcej, LivePrice to nie tylko dane z zakresu monitoringu, ale również automatyka cenowa, która realnie oddziałuje na stawki wyświetlane na Allegro i zwiększa zainteresowanie Twoją ofertą.

Jak walczyć z konkurencją na portalu sprzedażowym?

Portale sprzedażowe cechuje duża liczba konkurentów. Monitoring ich działań i sprawna reakcja na ruchy branży pomogą Ci odnieść sukces w e-commerce. Co jeszcze możesz zrobić, aby pokonać konkurencję na Allegro?

Konkurencyjne ceny

Sprzedaż na Allegro wiąże się nierozerwalnie z dynamiką cen. Dlatego trzeba być przygotowany na to, że stawki, jakie nadajesz na serwisie, muszą być korzystne dla kupujących. Pomarańczowy serwis odwiedza codziennie setki osób i co ważne, szukają one najniższych cen. Jeżeli stawki, które nadajesz na produktach, nie są atrakcyjne dla kupujących, to ciężko Ci będzie zaistnieć na tym portalu sprzedażowym.

Aplikacja LivePrice to narzędzie, które pozwoli Ci nadawać ceny na Allegro całkowicie automatycznie. Jedyne co musisz zrobić, to ustawić parametry i wybrać scenariusze cenowe. Narzędzie zawsze balansuje stawkami jedynie do wyznaczonej przez Ciebie bezpiecznej granicy kwotowej. System nie wystawi Twojej oferty poniżej ceny minimalnej. Takie działanie sprawia, że LivePrice automatyzuje Twoją pracę i w wydajny sposób realizuje nadaną politykę cenową.

Wysoka jakość obsługi

Sprzedaż na Allegro to konieczność wysokiej jakości obsługi klientów. Każdy kupujący może ocenić Cię jako sprzedawcę, a serwis premiuje Twoją prokonsumencką postawę statusem Super Sprzedawcy. Co więcej, internauci przed zakupem sprawdzają, jakie opinie ma dany sklep. Jakie praktyki warto wcielić do swojego biznesu, aby zyskać w oczach kupujących?

Szybka realizacja wysyłki oraz zwrotów.

Błyskawiczne odpowiedzi na pytanie kupujących (również w dyskusjach).

Wsparcie posprzedażowe.

Jakość obsługi na Allegro ma bardzo duże znaczenie i wpływa na pozycjonowanie Twojej oferty. Pamiętaj o tym, że wszystkie portale sprzedażowe pozwalają na zamieszczanie opinii, więc stawianie na wysoką jakość obsługi to dobra praktyka w e-commerce. Część klientów woli dopłacić do transakcji a sfinalizować ją u pewnego i dobrze ocenianego oferenta.

Pozycjonowanie ofert

Portale sprzedażowe umożliwiają pozycjonowanie ofert – tak samo jest z Allegro. Prowadząc sprzedaż na Allegro, warto uzupełniać swoje aukcje o wymagane przez serwis parametry. Taka praktyka pozwoli Ci również zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się w czołówce przedstawianych aukcji.

LivePrice – automatyzacja zwiększająca sprzedaż na Allegro

Nie można się oszukiwać i trzeba jasno powiedzieć, że w dobie dzisiejszej inflacji oraz rozwoju e-commerce, klienci poszukują atrakcyjnych cen na portalach sprzedażowych. Mało kto chce przepłacać, a serwis w prosty sposób pozwala wyszukać najniższe cenowo oferty.

Sprzedaż na Allegro to dla sprzedawcy ciągłe balansowanie dynamicznymi cenami. Jeżeli chcesz osiągnąć zamierzony efekt bez zbędnego wysiłku, koniecznie sprawdź system do repricingu LivePrice.

Jeżeli chcesz skutecznie walczyć z konkurencją na Allegro, koniecznie zobacz system do monitoringu i automatyki cenowej LivePrice. Narzędzie możesz przetestować całkowicie bezpłatnie, przez 14 dni na wybranych przez siebie własnych ofertach. Dzięki temu zobaczysz pełne spektrum możliwości aplikacji i przekonasz się, jak działa Twoja bezpośrednia konkurencja. Napisz do nas, a chętnie przedstawimy warunki współpracy.