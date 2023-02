Trwa zrzutka dla poszkodowanych mieszkańców pożaru na ul. Dworcowej

Trwa zrzutka na remont lokali i pomoc psychologiczną dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy na ul. Dworcowej w Zabrzu.

Pożar w Zabrzu zniweczył jeden z najcenniejszych zabytków miasta – Kamienicę Pod Orłem, która została zaprojektowana w stylu Art Noveau przez A. Jagera w 1905 roku. O godzinie 3:56 rano strych i dach tej secesyjnej kamienicy zostały doszczętnie spalone. Na szczęście, dzięki czujności i szybkiej reakcji pana Sławomira Kuchty i jego syna Wiktora, wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie ewakuowani. Niestety, to był ogromny stres dla nich i pożar pozostawił po sobie trwały ślad. Obecnie trwają oczekiwania na ekspertyzę i wydanie opinii, by ustalić, czy będzie możliwe powrócenie do Kamienicy.

