Ważna informacja dla przedsiębiorców. Do 23 czerwca trzeba złożyć deklarację odpadową

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:33 pm• Biznes, Ważne w mieście

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w Zabrzu, którzy od 1 stycznia 2027 roku ponownie zostaną objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, muszą pamiętać o dopełnieniu formalności. Miasto przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dokument należy dostarczyć najpóźniej do 23 czerwca 2026 roku. Brak deklaracji oznacza, że wysokość opłaty zostanie ustalona decyzją administracyjną.

Nieruchomości niezamieszkałe wracają do gminnego systemu

Miasto Zabrze przypomina właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o ważnym obowiązku związanym z gospodarką odpadami komunalnymi. Informacja dotyczy tych właścicieli, którzy nie złożyli oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie od 8 kwietnia do 9 czerwca 2026 roku.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2027 roku nieruchomości te ponownie zostaną objęte miejskim systemem odbioru odpadów, a ich właściciele mają obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji.

Deklarację należy złożyć do 23 czerwca

Termin na złożenie deklaracji upływa 23 czerwca 2026 roku. Dokument należy wypełnić, wskazując jako okres obowiązywania styczeń 2027 roku.

W deklaracji właściciel nieruchomości powinien określić zapotrzebowanie na pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów, które będą niezbędne od początku przyszłego roku.

Trzeba uwzględnić wszystkie frakcje odpadów

W składanej deklaracji należy określić liczbę i pojemność worków lub pojemników dla wszystkich pięciu frakcji odpadów komunalnych:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

papier,

metale i tworzywa sztuczne,

szkło,

bioodpady.

Miasto informuje, że jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usługi zmieni się ilość wytwarzanych odpadów, właściciel nieruchomości będzie mógł złożyć korektę deklaracji i dostosować liczbę oraz pojemność worków lub pojemników do rzeczywistych potrzeb.

Brak deklaracji oznacza decyzję administracyjną

Urząd Miasta przypomina, że niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłat. W takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona przez gminę w drodze decyzji administracyjnej.

Dlatego właściciele nieruchomości powinni zadbać o terminowe dopełnienie wszystkich formalności.

Obowiązują dotychczasowe stawki opłat

Przy wypełnianiu deklaracji należy uwzględnić aktualnie obowiązujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zostały one określone w uchwale nr VII/51/24 Rady Miasta Zabrze z 26 sierpnia 2024 roku, dotyczącej metody ustalania opłat oraz stawek za pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Miasto przypomina, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości. To on odpowiada za przekazanie dokumentu oraz wskazanie zapotrzebowania na odpowiednią liczbę pojemników i worków.

Szczegółowe informacje oraz formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze w zakładce poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi.

Źródło: UM Zabrze

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