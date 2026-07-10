Wakacyjne – Plenerowe Kino ROMA wraca do Zabrza. Na pierwszym seansie kultowe „Gremliny rozrabiają”

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:31 pm• Rozrywka, Ważne w mieście

Letnie wieczory pod gwiazdami i wspólne oglądanie filmów na świeżym powietrzu ponownie zawitają do Zabrza. Już 11 lipca rusza kolejna edycja Wakacyjnego Kina ROMA. Pierwszy seans odbędzie się w Parku im. św. Jana Pawła II, gdzie widzowie będą mogli obejrzeć kultową komedię fantasy „Gremliny rozrabiają”. Organizatorzy przygotowali bezpłatne wydarzenie dla całych rodzin, zapewniając wyjątkową atmosferę, leżaki i popcorn.

Wakacyjne Kino ROMA ponownie zaprasza mieszkańców

Miejski Ośrodek Kultury oraz Kino ROMA po raz kolejny organizują letnie kino plenerowe, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zabrza. Pierwszy pokaz tegorocznej edycji odbędzie się 11 lipca 2026 roku o godzinie 21:30.

Na miejsce seansu wybrano Park im. św. Jana Pawła II, znajdujący się przy Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji Aquarius Kopernik. To przestrzeń doskonale sprawdzająca się podczas letnich wydarzeń plenerowych i rodzinnych spotkań.

Na ekranie kultowe „Gremliny rozrabiają”

Inauguracyjnym filmem tegorocznego cyklu będą „Gremliny rozrabiają” – produkcja, która od lat cieszy się statusem kultowej. Film łączy elementy komedii, fantasy i kina przygodowego, dzięki czemu od lat bawi zarówno młodszych, jak i starszych widzów.

Wieczorny seans pod gołym niebem ma być okazją do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami w swobodnej, wakacyjnej atmosferze.

Kino pod gwiazdami z wyjątkowym klimatem

Organizatorzy zachęcają, aby na seans zabrać ze sobą koc lub poduszkę i wygodnie rozsiąść się na trawie. Na uczestników będą również czekały leżaki, które pozwolą jeszcze wygodniej obejrzeć film.

Nie zabraknie także jednego z nieodłącznych elementów kinowych wieczorów – świeżego popcornu, który dodatkowo podkreśli atmosferę plenerowego seansu.

Wydarzenie dla całych rodzin

Wakacyjne Kino ROMA skierowane jest do wszystkich mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. To propozycja zarówno dla miłośników kina, jak i osób, które po prostu chcą spędzić letni wieczór na świeżym powietrzu.

Organizatorzy liczą, że wspólne oglądanie filmu stanie się okazją do integracji mieszkańców oraz stworzy przestrzeń do rodzinnego wypoczynku w sercu miasta.

Patronat Prezydenta Miasta Zabrze

Tegoroczna edycja Wakacyjnego Kina ROMA odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Kamila Żbikowskiego. Wydarzenie jest częścią wakacyjnej oferty kulturalnej przygotowanej dla mieszkańców miasta.

Wstęp jest bezpłatny

Udział w plenerowym pokazie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego oglądania filmu i korzystania z letniej oferty kulturalnej.

Jednocześnie przypominają, że wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu, dlatego w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin lub miejsce projekcji mogą ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazywane na bieżąco.

Najważniejsze informacje

Wydarzenie: Wakacyjne Kino ROMA

Wakacyjne Kino ROMA Data: 11 lipca 2026 r.

11 lipca 2026 r. Godzina: 21:30

21:30 Miejsce: Park im. św. Jana Pawła II przy Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji Aquarius Kopernik

Park im. św. Jana Pawła II przy Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji Aquarius Kopernik Film: „Gremliny rozrabiają”

„Gremliny rozrabiają” Wstęp: bezpłatny

Warto zarezerwować sobie sobotni wieczór i spędzić go pod rozgwieżdżonym niebem, oglądając film w wyjątkowej atmosferze letniego kina plenerowego.

Źródło: UM Zabrze

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