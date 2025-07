Wielkie otwarcie sezonu na Arenie Zabrze! Górnik podejmie Lechię Gdańsk – niedziela pełna emocji i nadziei

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:03 pm• Górnik Zabrze, Sport, Ważne w mieście

Już w najbliższą niedzielę, 20 lipca 2025 roku o godz. 14:45, na Arenie Zabrze przy ul. Roosevelta 81 zabrzanie rozpoczną nowy sezon Ekstraklasy. Przeciwnikiem Górnika Zabrze w inauguracyjnym meczu rozgrywek 2025/26 będzie Lechia Gdańsk. Atmosfera zapowiada się gorąca nie tylko z powodu lipcowego słońca – kibice liczą na mocne wejście w sezon i powrót na ścieżkę prowadzącą do europejskich pucharów.

Górnik gotowy do startu – ambitne transfery, nowe twarze i apetyty na więcej

Po intensywnym okresie przygotowawczym Górnik Zabrze przystępuje do rozgrywek z optymizmem i nowymi ambicjami. Klub nie próżnował na rynku transferowym – w letnim oknie pozyskał aż dwunastu nowych zawodników, a dzień przed startem sezonu zaskoczył jeszcze jednym ruchem. Do drużyny dołączył Roberto Massimo – wszechstronny środkowy pomocnik z doświadczeniem w Bundeslidze i 2. Bundeslidze.

To transfer, który może okazać się kluczowy. Massimo podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku, a jego wszechstronność – grał zarówno jako skrzydłowy, lewy obrońca, jak i ofensywny pomocnik – daje trenerowi wiele taktycznych opcji. W zeszłym sezonie w barwach Greuther Fürth rozegrał 30 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst. Jego przyjście to jasny sygnał: Górnik myśli o czymś więcej niż tylko spokojnym utrzymaniu.

Zmiany w sztabie i ofensywna forma w sparingach

Oprócz transferów, w Górniku zaszły również zmiany na ławce trenerskiej. Choć zmiana trenera zawsze budzi pytania, pierwsze efekty pracy nowego szkoleniowca widać było już w sparingach. Zabrzanie wygrali trzy z czterech meczów kontrolnych, m.in. z Hapoelem Hajfa i Karviną, strzelając aż dziewięć bramek.

Nowy trener postawił na ofensywny styl gry, który cieszy oczy kibiców i daje nadzieję, że po ubiegłorocznym przestoju w drugiej części sezonu, tym razem drużyna utrzyma równą formę przez cały rok. W poprzednich rozgrywkach Górnik długo trzymał się blisko strefy europejskich pucharów, ale ostatecznie zakończył sezon w środku tabeli.

Lechia na start – rywal w przebudowie, ale z groźnym potencjałem

Rywalem Górnika w pierwszej kolejce będzie Lechia Gdańsk, która przystępuje do sezonu z pięcioma ujemnymi punktami na koncie – efekt decyzji komisji ligi. Mimo tego, gdańszczanie nie zamierzają odpuszczać. Końcówkę poprzedniego sezonu rozegrali dobrze, unikając spadku, a letnie sparingi pokazały, że potrafią być skuteczni – cztery wygrane w pięciu meczach, łącznie aż 12 zdobytych bramek.

Zespół z Pomorza dokonał kilku wzmocnień i będzie próbował jak najszybciej odrobić stratę punktową. Trener Lechii zapowiada walkę, a zawodnicy są zdeterminowani, by zrehabilitować się za problemy z poprzedniego sezonu.

Bezpośrednie starcia? Gole gwarantowane

Historia ostatnich meczów Górnika z Lechią to prawdziwy rollercoaster – w sześciu kolejnych starciach padały bramki po obu stronach, co tylko potęguje emocje przed niedzielnym spotkaniem. Ostatnie wyniki mówią same za siebie:

09.03.2025: Lechia 1:2 Górnik

01.09.2024: Górnik 1:2 Lechia

04.02.2023: Górnik 1:1 Lechia

18.11.2022: Lechia 2:1 Górnik

18.04.2022: Górnik 1:3 Lechia

Dla kibiców Górnika szczególnie smakował marcowy rewanż w Gdańsku, gdzie zabrzanie odwrócili losy meczu i zwyciężyli 2:1. W niedzielę liczymy na podobne emocje – zwycięstwo i mocny początek sezonu.

Przewidywane składy – ofensywa z Podolskim i Tsirigotisem

Trener Górnika ma do dyspozycji szeroką kadrę, w której nie zabraknie liderów. Lukas Podolski, choć coraz bardziej pełni rolę mentora, wciąż potrafi jednym podaniem odmienić losy meczu. Do tego ofensywna młodzież – Ambros, Abdullahi czy Tsirigotis – daje nadzieję na widowiskowe akcje. Prawdopodobny skład Górnika:

Górnik Zabrze: Lubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Ismaheel, Kubicki, Ambros, Abdullahi – Podolski – Tsirigotis.

W barwach Lechii zobaczymy dobrze znanych ligowych graczy – m.in. Neugebauera, Sezonienkę i Viunnyka, ale zabraknie kontuzjowanego Tomasa Bobceka.

Kibice, stadion, atmosfera – Zabrze gotowe!

To będzie prawdziwe piłkarskie święto na Roosevelta. Klub zaprasza wszystkich fanów już od godzin południowych – wokół stadionu tradycyjnie pojawią się food trucki, atrakcje dla dzieci oraz strefa kibica. Arena Zabrze znów ma szansę zadrżeć w posadach, a zespół – przy głośnym wsparciu trybun – rozpocząć sezon z przytupem.

Górniku, walczymy od pierwszej minuty! Czas pokazać, że Zabrze wciąż liczy się w polskiej piłce – a kto wie, może i w Europie…

Do zobaczenia w niedzielę – wszyscy na Roosevelta!

