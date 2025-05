zabrze roosevelta

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:13 pm• Ciekawostki

Ulica Franklina Delano Roosevelta w Zabrzu to jedna z kluczowych arterii miasta, łącząca bogatą historię z nowoczesnością. Rozciągająca się przez kilka kilometrów, pełni funkcję zarówno komunikacyjną, jak i kulturalno-naukową. W artykule przedstawiamy kompleksowy przegląd tej ulicy, jej znaczenia dla mieszkańców oraz instytucji, które ją otaczają.

Historia ulicy Roosevelta

Ulica Roosevelta, znana wcześniej jako Sosnitzaerstrasse, ma swoje korzenie w czasach, gdy Zabrze nosiło nazwę Hindenburg. W latach 30. XX wieku przy tej ulicy powstały m.in. koszary policji, które obecnie mieszczą Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W 1930 roku miasto utworzyło przy niej plac zabaw dla dzieci, co świadczy o jej znaczeniu społecznym już w tamtym okresie.

Znaczenie komunikacyjne

Ulica Roosevelta pełni ważną rolę w systemie komunikacyjnym Zabrza. Jest główną arterią łączącą centrum miasta z dzielnicą Sośnica w Gliwicach. W 2023 roku zakończono przebudowę wiaduktu nad torami kolejowymi, co znacznie poprawiło płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Instytucje i obiekty przy ulicy Roosevelta

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM)

Pod adresem Roosevelta 118 znajduje się ITAM, będący częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut prowadzi badania w dziedzinie techniki medycznej, oferując również wynajem pomieszczeń biurowych o powierzchni od 6 do 80 m².

Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania

Przy ulicy Roosevelta 26-28 mieści się Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wydział oferuje kierunki związane z zarządzaniem, administracją i logistyką, przyciągając studentów z całego regionu.

Kościół św. Józefa

Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów przy ulicy Roosevelta jest Kościół św. Józefa. Zbudowany w stylu modernistycznym, stanowi ważny punkt na mapie zabytków Zabrza .

Arena Zabrze

Pod numerem 81 znajduje się Arena Zabrze, stadion piłkarski będący siedzibą klubu Górnik Zabrze. Obiekt przeszedł modernizację, stając się nowoczesnym miejscem wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Rozwój mieszkaniowy i inwestycje

Ulica Roosevelta to także miejsce dynamicznego rozwoju mieszkaniowego. Przykładem jest nowoczesny apartamentowiec przy numerze 22, oferujący mieszkania o powierzchni od 28 do 41 m². Budynek wyposażony jest w windę i miejsca parkingowe, co czyni go atrakcyjnym dla różnych grup mieszkańców.

Podsumowanie

Ulica Roosevelta w Zabrzu to nie tylko ważna arteria komunikacyjna, ale także miejsce o bogatej historii i dynamicznym rozwoju. Obecność instytucji naukowych, obiektów sakralnych i sportowych oraz nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych czyni ją jednym z kluczowych punktów na mapie miasta.

