Oszuści podszywają się pod banki: Zabrzańska policja ostrzega przed nowym zagrożeniem

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:14 pm• Ważne w mieście

Nowa fala oszustw telefonicznych

Jak działają oszuści?

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których oszuści kontaktują się z potencjalnymi ofiarami, podszywając się pod konsultantów bankowych. Dzwonią do klientów, informując o rzekomo niepokojących transakcjach na ich koncie. Następnie proponują pomoc w zabezpieczeniu środków, co w rzeczywistości prowadzi do przejęcia kontroli nad kontem bankowym ofiary.

Przykład z Zabrza

W ostatni czwartek do Komisariatu I Policji w Zabrzu zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą takiego oszustwa. Straciła 15 tysięcy złotych, wierząc, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku. Niestety, po udzieleniu dostępu do swojego urządzenia, oszust przejął kontrolę nad jej kontem i wypłacił zgromadzone środki.

Metody stosowane przez przestępców

Fałszywe alarmy o niepokojących transakcjach

Oszust rozpoczyna rozmowę od poinformowania o podejrzanych transferach pieniężnych na koncie ofiary. Wprowadza atmosferę niepokoju, sugerując, że konto jest zagrożone i konieczne są natychmiastowe działania.

Prośba o zainstalowanie aplikacji

Aby „pomóc” w zabezpieczeniu konta, fałszywy konsultant prosi o zainstalowanie specjalnej aplikacji. W rzeczywistości jest to narzędzie umożliwiające zdalny dostęp do urządzenia ofiary. Dzięki temu oszust może wykonywać operacje na koncie bankowym bez wiedzy i zgody właściciela.

Wyprowadzanie środków z konta

Po uzyskaniu dostępu, przestępca dokonuje przelewów na własne konta, często korzystając z pośrednictwa kantorów wymiany walut. Środki są szybko wypłacane w formie gotówki, co utrudnia ich odzyskanie. Zdarza się również, że oszuści zaciągają szybkie kredyty na dane ofiary.

Jak się chronić przed oszustami?

Zasady bezpieczeństwa

Nigdy nie podawaj loginów, haseł ani kodów autoryzacyjnych podczas rozmów telefonicznych.

podczas rozmów telefonicznych. Nie instaluj dodatkowych aplikacji na prośbę osoby podającej się za pracownika banku.

na prośbę osoby podającej się za pracownika banku. Zachowaj ostrożność wobec niespodziewanych telefonów dotyczących Twoich finansów.

Weryfikacja kontaktu

Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności rozmówcy:

Zakończ połączenie i zadzwoń bezpośrednio do banku, korzystając z oficjalnego numeru.

i zadzwoń bezpośrednio do banku, korzystając z oficjalnego numeru. Sprawdź informacje na stronie internetowej banku lub w aplikacji mobilnej.

Działania Policji i apel do mieszkańców

Gwarancja anonimowości

Policja zachęca do zgłaszania wszelkich prób oszustwa. Gwarantowana jest pełna anonimowość dla osób przekazujących informacje. Każdy sygnał może pomóc w zatrzymaniu przestępców i zapobiec kolejnym oszustwom.

Kontakt z Policją

W przypadku podejrzenia próby wyłudzenia pieniędzy należy niezwłocznie skontaktować się z Policją:

Numer alarmowy: 112

112 Komisariat I Policji w Zabrzu: 47 854 35 10

Banki ostrzegają klientów

Standardy komunikacji

Banki podkreślają, że:

Nigdy nie proszą o podanie pełnych danych logowania do bankowości elektronicznej.

do bankowości elektronicznej. Nie żądają instalowania dodatkowego oprogramowania poza oficjalnymi aplikacjami.

poza oficjalnymi aplikacjami. Nie przeprowadzają operacji finansowych na prośbę klienta bez jego wiedzy i zgody.

Jak banki informują o zagrożeniach?

W przypadku wykrycia niepokojących aktywności na koncie:

Kontaktują się z klientem poprzez oficjalne kanały komunikacji.

poprzez oficjalne kanały komunikacji. Proszą o osobistą wizytę w oddziale w celu wyjaśnienia sytuacji.

w celu wyjaśnienia sytuacji. Nie dokonują blokady konta bez uprzedzenia i wyjaśnienia przyczyn.

Co zrobić, gdy padniesz ofiarą oszustwa?

Natychmiastowe działania

Skontaktuj się z bankiem i zgłoś nieautoryzowane transakcje.

i zgłoś nieautoryzowane transakcje. Zmień hasła dostępu do bankowości elektronicznej i innych ważnych usług.

do bankowości elektronicznej i innych ważnych usług. Złóż zawiadomienie na Policji, podając jak najwięcej szczegółów.

Zabezpiecz dowody

Zachowaj historię połączeń i wiadomości.

i wiadomości. Zrób zrzuty ekranu z aplikacji lub stron internetowych użytych przez oszustów.

z aplikacji lub stron internetowych użytych przez oszustów. Nie usuwaj żadnych aplikacji do czasu przekazania urządzenia do analizy.

Edukacja i świadomość społeczna

Kampanie informacyjne

Policja oraz instytucje finansowe prowadzą kampanie mające na celu:

Podniesienie świadomości na temat metod działania oszustów.

na temat metod działania oszustów. Edukację społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

w zakresie cyberbezpieczeństwa. Promowanie bezpiecznych praktyk korzystania z usług bankowych.

Współpraca z mediami

Media odgrywają kluczową rolę w informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach. Dzięki publikacjom takim jak ta, możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami.

Podsumowanie

Oszustwa polegające na podszywaniu się pod pracowników banku stają się coraz bardziej powszechne. Zachowanie czujności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić nas przed utratą oszczędności. Pamiętajmy, że banki nigdy nie wymagają podawania poufnych danych przez telefon ani instalowania dodatkowych aplikacji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności kontaktu, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem lub Policją. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

źródło: Policja Zabrze

Visited 11 times, 1 visit(s) today