Wrócił do tego samego sklepu. Ochrona rozpoznała 26-latka podejrzanego o kradzież elektronarzędzi

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:14 pm• Ważne w mieście

Ponad 4 tysiące złotych wyniosły straty po kradzieży elektronarzędzi z jednego ze sklepów budowlanych w Zabrzu. Podejrzany o zabranie dwóch młotów udarowych oraz wiertarko-wkrętarki został zatrzymany kilka dni później, gdy ponownie pojawił się w tej samej placówce. 26-letniego mieszkańca Zabrza rozpoznał pracownik ochrony, który powiadomił policję. Teraz funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymany może mieć związek również z innymi podobnymi zdarzeniami.

Do zatrzymania 26-letniego zabrzanina doszło w sobotę po godz. 12:00. Mężczyzna pojawił się w sklepie budowlanym znajdującym się przy alei Wojciecha Korfantego w Zabrzu. Jego wizyta zwróciła uwagę pracownika ochrony.

Według informacji przekazanych przez zabrzańską policję ochroniarz rozpoznał klienta jako mężczyznę, który kilka dni wcześniej miał dokonać w tym samym miejscu kradzieży elektronarzędzi. O sytuacji powiadomieni zostali funkcjonariusze.

Kradzież elektronarzędzi w Zabrzu. Straty przekroczyły 4 tys. zł

Do wcześniejszej kradzieży miało dojść kilka dni przed zatrzymaniem podejrzanego. Z przekazanych informacji wynika, że ze sklepu zniknęły trzy elektronarzędzia.

Łupem sprawcy miały paść dwa młoty udarowe oraz wiertarko-wkrętarka. Łączną wartość skradzionego wyposażenia oszacowano na ponad 4 tysiące złotych.

Sprawa nie zakończyła się jednak wraz z opuszczeniem sklepu przez sprawcę. Kilka dni później 26-latek ponownie pojawił się w tej samej placówce przy alei Wojciecha Korfantego. Tym razem został zauważony i rozpoznany przez pracownika ochrony.

Pracownik ochrony powiadomił zabrzańskich policjantów

Po rozpoznaniu klienta ochrona sklepu zdecydowała się zawiadomić policję. Na miejsce skierowano patrol z Komisariatu IV Policji w Zabrzu.

Funkcjonariusze zatrzymali wskazanego mężczyznę. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec Zabrza. Następnie policjanci przeprowadzili z jego udziałem niezbędne czynności związane ze sprawą.

Zgodnie z informacją policji mężczyzna ma usłyszeć zarzut kradzieży.

Policjanci sprawdzają także inne kradzieże

Na zatrzymaniu 26-latka działania funkcjonariuszy się nie kończą. Policjanci sprawdzają teraz, czy mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi kradzieżami.

Analizowane są zdarzenia, do których mogło dochodzić nie tylko na terenie samego Zabrza, ale również w miastach ościennych. Na obecnym etapie policja nie przesądza jednak, że zatrzymany odpowiada za inne przypadki. Dopiero prowadzone czynności mają pozwolić na ustalenie, czy istnieje pomiędzy nimi związek.

To istotne rozróżnienie – obecnie sprawa dotyczy kradzieży elektronarzędzi o wartości przekraczającej 4 tysiące złotych, natomiast ewentualny udział 26-latka w innych zdarzeniach jest dopiero weryfikowany przez funkcjonariuszy.

Jaka kara grozi za kradzież?

Kradzież cudzej rzeczy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Jak przypominają policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami za takie przestępstwo może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w sprawie mają również wyjaśnić wszystkie okoliczności kradzieży oraz zweryfikować informacje dotyczące innych podobnych przypadków odnotowanych w Zabrzu i okolicznych miejscowościach.

W tym przypadku do zatrzymania doszło kilka dni po kradzieży. Decydująca okazała się kolejna wizyta podejrzanego w tym samym sklepie i reakcja pracownika ochrony, który rozpoznał mężczyznę oraz zawiadomił służby.

26-letni mieszkaniec Zabrza został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu IV. Sprawa dotyczy dwóch młotów udarowych i wiertarko-wkrętarki o łącznej wartości przekraczającej 4 tysiące złotych. Policja ustala teraz, czy mężczyzna może mieć związek także z innymi kradzieżami.

źródło: Policja Zabrze

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