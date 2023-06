Zabrze Summer Festival 14.07.2023 Piękni i Młodzi, Miły Pan, Menelaos

Zachęcamy do dołączenia do nas na jednym z najgorętszych wydarzeń lata – „Zabrze Summer Festival 2023”! W dniu 14 lipca, centrum handlowe Platan w Zabrzu przekształci się w pulsujące serce muzyki Disco-Polo, gromadząc wszystkich fanów tego gatunku.

Nasze miasto Zabrze przygotowuje się do przyjęcia słynnych gwiazd sceny Disco-Polo. Ten wyjątkowy festiwal, zatytułowany „DENS ma sens!”, oferuje prawdziwie ekscytującą ofertę dla miłośników tego popularnego nurtu muzycznego.

W centrum uwagi znajdą się wykonawcy, którzy zasłynęli dzięki swoim porywającym hitom. Na scenie zagoszczą tacy artyści jak Piękni i Młodzi Official z ich niezastąpioną wokalistką, Magdaleną Narożną. To oni podbiją Wasze serca swoją energetyczną muzyką i chwytliwymi melodiami.

Ale to nie wszystko! Dzięki nam, będziecie mieli również okazję zobaczyć w akcji znanego i lubianego Miłego Pana, który nieodmiennie rozpala do czerwoności atmosferę swoimi przebojami.

Ostatni, lecz nie mniej ważny, na naszej wyjątkowej scenie pojawi się również Menelaos – prawdziwa sensacja sceny disco-polo. Jego występ to gwarancja niesamowitego show i niezapomnianych wrażeń.

Czeka na nas dzień pełen wspaniałej muzyki, radosnej atmosfery i niesamowitej zabawy. Nie możecie tego przegapić! Dołączcie do nas w Zabrzu na „Zabrze Summer Festival 2023” i przeżyjcie niezapomniane chwile podczas wielkiego święta muzyki Disco-Polo!

Pamiętajcie, „DENS ma sens”! Do zobaczenia w Zabrzu 14 lipca!

Piękni i Młodzi to polski zespół grający muzykę disco polo i dance euro disco. Zespół powstał w 2012 roku i składa się z Magdaleny i Dawida Narożnych oraz Daniela Wilczewskiego[1]. Od momentu debiutu, ich teledyski na YouTube zdobyły miliony wyświetleń, a ich utwory, takie jak „Niewiara” i „Kocham się w tobie”, stały się hitami. Zespół brał udział w programie „Must Be the Music” i wydał debiutancki album „Niewiara”. Mimo rozstań i zmian personalnych, Piękni i Młodzi nadal kontynuują działalność muzyczną.



