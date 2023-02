Aluminium – właściwości i wykorzystanie

Aluminium jest powszechnie stosowanym materiałem w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na swoje właściwości można z niego wytworzyć wiele różnych produktów i półproduktów.

Aluminium – właściwości

Głównymi zaletami aluminium są: plastyczność, niska waga (niezwykle lekka), odporność na niszczenie i wpływ środków chemicznych. Aluminium samo w sobie nie jest materiałem wytrzymałym, dlatego stosuje się jego domieszki i stopy. Poprzez specjalną obróbkę otrzymuje się produkty trwałe o optymalnych warunkach konstrukcyjnych. Pomimo poddania obróbkom, aluminium pozostaje nadal plastyczne, dlatego idealnie nadaje się do gięcia, cięcia, formowania różnych kształtów, walcowania. Szczególną zaletą aluminium jest fakt, że się nie spala, tylko topi. Ma to ogromne znaczenie w przypadku budownictwa. Charakteryzuje się niską ceną, jeżeli chodzi o pokrycie dachu (blachy z aluminium), dlatego wykorzystuje się go nie tylko jako pokrycie szop czy garaży, ale również w budownictwie mieszkalnym.

Wykorzystanie aluminium w przemyśle

Aluminium blachy https://www.investa.pl/ wykorzystuje się między innymi: w konstrukcji maszyn, w budownictwie, elektronice, energetyce, przetwórstwie tworzyw sztucznych, motoryzacji, klimatyzacji i chłodnictwie, hydraulice, a także w transporcie lądowym, morskim i lotniczym.

Rodzaje blach aluminiowych

W przemyśle dostępne są blachy z czystego aluminium oraz z dodatkiem innych pierwiastków (stop aluminium). Można go łączyć np. z miedzią, manganem czy żelazem. W zależności z jakim pierwiastkiem zostanie zmieszany, otrzymuje się różne właściwości stopu. Z czystego aluminium produkuje się np. garnki czy sztućce. Stopy z aluminium są trwalsze, dlatego wykorzystuje się je przemyśle ciężkim.

Pokrycia dachowe z aluminium

Aluminium jest wykorzystywane do pokryć dachowych. Blacha ta występuje w różnej powierzchni, posiada różną grubość i rozmiar. Istnieje więc bogaty wybór produktów. Ze względu na plastyczność, można uformować ciekawe kształty powierzchni. Stanowi to na pewno atut estetyczny. Z aluminium produkowane są blachy płaskie, trapezowate, blachodachówki oraz płytki dachówkowe. Należy podkreślić, że pokrycie dachowe z aluminium jest bardziej odporne na korozję niż stal.