Aranżacja salonu w stylu glamour

Wnętrze w stylu glamour to pomieszczenie pełne blasku, które czerpie inspiracje z epoki baroku — eleganckie, ekskluzywne o niebywałym nastroju i tajemniczości. Aczkolwiek glamour to przede wszystkim styl i elegancja, która perfekcyjnie prezentuje się we współczesnych wnętrzach, spajając tym samym tradycyjność z nowoczesnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi.

Salon – elegancki, luksusowy i nowoczesny

Teraźniejsze, estetyczne wnętrza glamour to miejsca pełne luksusu, ale również harmonii i równowagi. Styl glamour czerpie inspiracje z zamierzchłych epok, stawiając na precyzyjne, ornamentacyjne wzory, drogie tworzywa i estetyczne wykończenia. Za pomocą listew i rozet wykonuje się piękne dekoracje ścienne, które nadają pomieszczeniu wrażenia luksusu.

Przepych jest więc nierozłącznym elementem tej estetyki, jednak aranżując utożsamiający się ze stylem glamour salon bardzo łatwo przesadzić, tworząc sztuczny, tani rezultat wizualny. Styl glam to doszlifowane, pełne klasy pomieszczenia, które wyglądają doskonale, ale zarazem są funkcjonalne — pełnymi garściami inspirują się z innych stylistyk wnętrzarskich. Ze stylem glamour fantastycznie współgra boho, styl skandynawski, oraz art déco. To doskonałe połączenia wysokiej jakości, które fachowo dobrane i zrównoważone tworzą spójną i harmonijną całość.

Styl glamour w salonie

Salon glamour to najczęściej klasyczna baza odcieni — beż, biel oraz szarość. Wspaniałość stylistyki glam, zawdzięczamy szczególnie fachowym połączeniom elementów wyposażenia wnętrz, dodatków oraz sztukaterii, dlatego użycie tak bezpiecznej kolorystycznie bazy, daje możliwość na szerokie rozwiązania w aranżacji wnętrza. Dodatkowo beżowy salon glamour idealnie sprawdzi się nawet do niedużych pomieszczeń, powodując ich optyczne powiększenie.

Intensywne kolory

Styl glamour charakteryzuje się luksusem i klasą. Z racji tego w dekorowaniu salonu perfekcyjnie sprawdzą się mocne, ciemne kolory, natomiast tylko te kojarzone z bogatą biżuterią czy niegdyś z wysokim statusem społecznym — purpura, granat, turkus czy szmaragd. To gustowne i klasyczne barwy, natomiast głębokie, dlatego zazwyczaj dozuje się je w formie akcentu — na wybranej ścianie, elementach wyposażenia, czy sztukaterii. Dekoracyjne listwy Mardom Decor to wysokiej jakości produkty, które pokryte są specjalnym primerem, o właściwościach wygładzających. Z racji tego sztukateria prezentuje się wytwornie, dodatkowo można ją bez problemu pokryć dowolnym kolorem, zapewniając idealne krycie już przy 2 warstwach. Podczas malowania można użyć tego samego produktu co przy ścianach — łącząc beże z głębokimi, luksusowymi kolorami.

Podczas aranżacji salonu glamour można także wybrać czerń. To jedyny z niewielu styli wnętrzarskich, który perfekcyjnie prezentuje się w tak ciemnej odsłonie. Należy jednak pamiętać o harmonii — meble utrzymane w bieli, bądź jasna podłoga we wzorze marmuru powinna zrównoważyć ciężką wizualnie górę. W ofercie Mardom Decor przedstawiamy listwy Premium, które zabezpieczone zostały trwałą, śnieżnobiałą powłoką. Nie wymagają malowania i nadają się od razu do montażu.

Dekoracyjne tapety – jakie wybrać?

Salon w stylu glamour powinien odzwierciedlać luksus, dlatego podczas jego urządzania można również zastosować królewsko zdobiony akcent ścienny — wypukłą, strukturyzowaną tapetę w zwierzęce lub florystyczne wzory. Doskonale nadadzą się także faktury inspirowane art déco. Dekoracja powinna być wyrazista i zdecydowanie zauważalna. Pokój dzienny z takim dodatkiem zmieni się w niebywale charakterny, dlatego, aby zachować harmonię i nie zamienić go w tandetę należy połączyć go z neutralnymi kolorami oraz lekkimi dodatkami.

Meble i luksusowe dodatki w salonie glamour

Styl glamour lubuje się w kosztownych tworzywach i wysokiej jakości wykonania. Z racji tego podłoga oraz meble wykonane z odpornego, najlepiej egzotycznego drewna sprawdzą się perfekcyjnie do wykończenia salonu. Elementy dekoracyjne zainspirowane stylem skandynawskim czy boho będą postawione głównie na wykorzystanie w aranżacji wysokiej jakości drewna, jednak należy zauważyć, że styl glam, cechuje się głównie szykownością — współczesne pomieszczenie połączone z popularnymi meblami na wysoki połysk będzie prezentowało się wytwornie, elegancko i lekko.

W pomieszczeniu glamour nie może zabraknąć również wysokiej jakości sofy. Miękkie fotele z tkaniny bouclé czy pikowane pufy fantastycznie podkreślą klasykę salonu, stając się także niebanalnym detalem wystroju, ale też funkcjonalnym dodatkiem wyposażenia wnętrz. Nóżki, rozmaite obramowania czy ramy mebli w odcieniu srebra lub złota powinny pojawić się w formie dekoracyjnych dodatków, nie tylko elementów konstrukcyjnych mebli.

Materiały do salonu

Styl glam to przede wszystkim tworzywa wysokiej jakości. Glamour to przepych, który korzysta z drogich materiałów — w aranżacji perfekcyjnie sprawdzi się aksamit czy welur. Zasłony powinny być z grubej, najlepszej jakości tkaniny, a różnorodne dywany czy materiałowe elementy z długiego włosia, naśladującego naturalne futro.

Sztukateria to powszechny detal stylu glamour. Za jej pomocą można stworzyć niebanalne dekoracje ścienne — montując rozety, ornamentacyjne listwy, kolumny czy pilastry. Sztukateria od Mardom Decor cechuje się dodatkowo najlepszą jakością. Wykorzystując nowoczesną technologię ScratchShield® listwy są wytrzymałe na uszkodzenia i odkształcenia, a używany w produkcji materiał PolyForce oraz ProFoam przyczynia się do ich odporności na światło i wodę. Z racji tego każda aranżacja ścienna będzie trwała i fantastycznie się eksponowała przez wiele lat, pozostając w luksusowym stylu glamour.

Planując dekorację wnętrza idealnie odnajdą się również bogate dodatki imitujące metale szlachetne oraz kryształowe żyrandole. Obrazy to również wyznacznik luksusu, który powinien zaistnieć w tak eleganckim wnętrzu, jednakże możemy zastosować także inne współczesne odpowiedniki — plakaty, lustra, a także dekoracyjne tapety. Wystarczy stworzyć do tych elementów dekoracyjne ramki sztukateryjne, a pomieszczenie nabierze harmonii.

Oświetlenie

Wnętrze w stylu glamour nie musi posiadać licznych źródeł światła. Znakomicie, jeśli oświetlenie będzie przytłumione i klimatyczne. Jeśli chcemy nadać efekt tajemniczości we wnętrzu można wykorzystać taśmy LED łącząc je z wybraną sztukaterią. Listwy Mardom Decor z opatentowaną technologią LightGuard® są najlepszym wyborem. W efektowny sposób rozmieszczą światło po pomieszczeniu, gwarantując tym samym perfekcyjny wygląd aranżacji.

