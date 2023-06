Najtańsze zabawki drewniane – gdzie kupić?

Drewniane zabawki słyną z wytrzymałości i solidnego wykonania. Czy to oznacza, że są także drogie w zakupie? Okazuje się, że niekoniecznie. W internecie można znaleźć sklepy online, które oferują ekologie zabawki w korzystnych cenach. Ale gdzie ich szukać?

Sklep z drewnianymi zabawkami bezpośrednio od producenta

To, co winduje ceny większości produktów, to między innymi wysokie marże pośredników. Dlatego rodzice, którzy szukają sprawdzonych, solidnych, ale i tanich zabawek drewnianych, powinni przede wszystkim zwracać uwagę, czy sklep z drewnianymi zabawkami, oferuje wyroby własnej produkcji, czy jedynie pośredniczy w procesie sprzedażowym. W tym drugim przypadku cena będzie na pewno dużo wyższa, bo właśnie powiększona o stosowną prowizję, a im dłuższy łańcuch pośredników, tym stawka odpowiednio rośnie.

W internecie można jednak z powodzeniem znaleźć producentów, którzy prowadzą własny sklep, a tym samym zapewniają zrównoważone ceny. Jak to sprawdzić? W zakładce o sklepie powinna pojawić się informacja, skąd pochodzą zabawki z drewna. Takim sklepem jest na przykład Leomark, który należy do firmy Krakpol, bezpośredniego producenta zabawek i mebli drewnianych. To oznacza, że sklep bez wątpienia drewniane domki dla lalek, warsztaty czy zabawki edukacyjne zaoferuje w atrakcyjnej cenie.

Co jest tańsze drewno czy plastik?

Bez wątpienia niejeden rodzic przed wyborem prezentu urodzinowego czy gwiazdkowego, mierzy się z dylematami, które produkty są tańsze – plastikowe czy drewniane? Plastik jest lekki i tani w produkcji, co początkowo przekonuje rodziców do zakupu takich zabawek. Trzeba jednak spojrzeć również w przyszłość, ponieważ zabawki plastikowe nie odznaczają się zbyt dużą wytrzymałością. Lekki plastik jest również niestabilny, dlatego zabawki często zawodzą podczas zabawy, przewracając się lub odkształcając. Taki domek dla lalek, którego nie można poskładać już po pierwszym miesiącu zabaw, nadaje się tylko na śmietnik, a to oznacza, że inwestycja okaże się nietrafiona. W użytkowaniu na lata zdecydowanie wygrywa drewno i cieszy dzieci swoimi możliwościami. Dlatego to właśnie kuchnie drewniane dla dzieci, komisariaty policji czy garaże na auta będą tańsze w zakupie, ponieważ dostarczą frajdy i rozrywki nie na miesiąc czy dwa, ale nawet na kilka dobrych lat.

Ile powinna kosztować zabawka drewniana dla dziecka?

Właściwie to, co dla jednego rodzica będzie oznaczać bardzo drogie, dla drugiego może oznaczać całkiem normalną cenę albo nawet tani produkt. Wszystko jest bowiem subiektywnym odczuciem i uzależnione jest od budżetu czy zasobów finansowych rodziców. Dobry sklep z drewnianymi zabawkami posiadać będzie odpowiednią ofertę, prezentując produkty z różnych przedziałów cenowych. Można więc wybrać ciekawe zabawki w cenie poniżej 100 złotych, jak i pokusić się o droższe zestawy, np. na prezent urodzinowy, komunijny czy gwiazdkowy. Ciekawym rozwiązaniem są także drewniane zabawki edukacyjne, które nie kosztują fortuny, a mogą wpisać się w świat dziecka i towarzyszyć mu przez wiele lat. Wartość zabawki dodatkowo podbija jej wytrzymałość na różnego typu uszkodzenia, dzięki czemu będzie zapewniać wiele radości dziecku przez dłuższy czas.

Meble dla dzieci – tanie, drewniane i przez to solidne

Sklep z artykułami drewnianymi to równie dobre miejsce, by umeblować pokój dziecięcy. Producenci zabawek z drewna wykorzystują swoje doświadczenie, by zaprojektować także praktyczne i solidne stoliki drewniane dla dzieci, komody czy szafki. Bazując na estetycznym i rzetelnym wykonaniu, rodzice zyskują pewność, że meble będą udanym wyborem na lata. Na uwagę zasługują też łóżka drewniane dla dzieci, które można z powodzeniem dopasować zarówno do pokoju chłopczyka, jak i dziewczynki. Do tanich mebli można zaliczyć także drewniane skrzynki na zabawki, które rewelacyjnie panują nad ładem w pokoju malucha, a dzięki solidnej konstrukcji są odporne na uszkodzenia i upływ czasu. Tu jednak znów warto szukać sklepów, które oferują produkty bezpośrednio od producenta, by również w przypadku mebli unikać wysokiej marży naliczanej przez pośredników.