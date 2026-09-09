Bezpłatna Śląska Akademia Biznesu w Katowicach. Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:15 pm• Biznes

17 września 2026 roku w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach odbędzie się spotkanie w ramach Śląskiej Akademii Biznesu. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń, indywidualnego doradztwa i networkingu. Wydarzenie potrwa od godz. 12.00 do 17.00.

Śląska Akademia Biznesu 17 września w Katowicach

Spotkanie jest skierowane do osób, które planują założenie własnej działalności, a także przedsiębiorców rozwijających już swoje firmy. Program koncentruje się na praktycznych zagadnieniach związanych z prowadzeniem małego biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 17 września, w godz. 12.00–17.00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach.

Udział w Śląskiej Akademii Biznesu jest bezpłatny.

Marketing, prawo i sprawdzanie pomysłów biznesowych

W programie zaplanowano szkolenia dotyczące trzech obszarów:

kreowania i testowania pomysłów biznesowych,

marketingu i komunikacji w małej firmie,

podstaw prawa w małej firmie.

Oprócz części szkoleniowej uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa oraz porozmawiać z ekspertami o problemach związanych z prowadzeniem działalności.

Elementem spotkania będzie również networking, który ma umożliwić nawiązanie kontaktów z innymi osobami prowadzącymi lub planującymi działalność gospodarczą.

Udział jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia

Śląska Akademia Biznesu jest dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Organizatorzy informują, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowane osoby powinny wcześniej się zarejestrować.

Szczegółowy harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.slaska.akademiapzw.pl.

Partnerami katowickiego spotkania są Miasto Katowice oraz Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

źródło: UM Zabrze

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