Dwie kradzieże w tym samym sklepie w Zabrzu. 30-latek zatrzymany przez policję

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:12 pm• Ważne w mieście

Policjanci z Komisariatu II Policji w Zabrzu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o dwie kradzieże w sklepie przy ul. Wolności 118. Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 2 tys. zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Ochrona zatrzymała 30-latka przy ul. Wolności 118

Do zatrzymania doszło w poniedziałek po godz. 12.40 w jednym ze sklepów przy ul. Wolności 118 w Zabrzu. Według policji pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który próbował wynieść ze sklepu różnego rodzaju artykuły bez zapłaty.

Wśród towarów znajdowały się artykuły spożywcze, alkohol oraz kapsułki do prania. Ochrona ujęła 30-latka i wezwała policję.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Zabrzu. Podczas wykonywanych czynności ustalili, że zatrzymany miał być związany także z wcześniejszą kradzieżą w tym samym sklepie.

Klocki LEGO i kompresor miały zniknąć kilka dni wcześniej

Jak informuje zabrzańska policja, kilka dni wcześniej 30-latek miał wynieść ze sklepu między innymi klocki LEGO oraz kompresor samochodowy.

Łączna wartość przedmiotów skradzionych podczas obu zdarzeń przekroczyła 2 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci ustalili również, że był wcześniej notowany za przestępstwa, w tym przeciwko mieniu.

30-latek usłyszał zarzuty kradzieży

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi Zabrza zarzutów dotyczących kradzieży.

Zgodnie z informacją przekazaną przez policję za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 30-latka zdecyduje sąd.

źródło: Policja Zabrze

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