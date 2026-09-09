Dwie kradzieże w tym samym sklepie w Zabrzu. 30-latek zatrzymany przez policję

Policjanci z Komisariatu II Policji w Zabrzu zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o dwie kradzieże w sklepie przy ul. Wolności 118. Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 2 tys. zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Ochrona zatrzymała 30-latka przy ul. Wolności 118
Do zatrzymania doszło w poniedziałek po godz. 12.40 w jednym ze sklepów przy ul. Wolności 118 w Zabrzu. Według policji pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który próbował wynieść ze sklepu różnego rodzaju artykuły bez zapłaty.
Wśród towarów znajdowały się artykuły spożywcze, alkohol oraz kapsułki do prania. Ochrona ujęła 30-latka i wezwała policję.
Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Zabrzu. Podczas wykonywanych czynności ustalili, że zatrzymany miał być związany także z wcześniejszą kradzieżą w tym samym sklepie.
Klocki LEGO i kompresor miały zniknąć kilka dni wcześniej
Jak informuje zabrzańska policja, kilka dni wcześniej 30-latek miał wynieść ze sklepu między innymi klocki LEGO oraz kompresor samochodowy.
Łączna wartość przedmiotów skradzionych podczas obu zdarzeń przekroczyła 2 tys. zł.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci ustalili również, że był wcześniej notowany za przestępstwa, w tym przeciwko mieniu.
30-latek usłyszał zarzuty kradzieży
Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi Zabrza zarzutów dotyczących kradzieży.
Zgodnie z informacją przekazaną przez policję za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 30-latka zdecyduje sąd.
źródło: Policja Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.