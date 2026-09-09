Firmy z woj. śląskiego mogą pojechać na Europejski Kongres MŚP. Nabór tylko do 10 września

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:19 pm• Biznes

Mikro, małe i średnie firmy z województwa śląskiego mogą zgłaszać się do udziału w 16. Europejskim Kongresie MŚP Business Hub Edition 2026 w Katowicach. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymają miejsce na wspólnym stoisku Województwa Śląskiego oraz możliwość udziału w wydarzeniu dla dwóch przedstawicieli. Termin składania dokumentów upływa już 10 września 2026 roku.

Europejski Kongres MŚP odbędzie się 27 i 28 października w Katowicach

Europejski Kongres MŚP Business Hub Edition zaplanowano na 27–28 października 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W ramach projektu InterGlobal Województwo Śląskie przygotuje wspólne stoisko o powierzchni 120 m². Każda z zakwalifikowanych firm otrzyma własne stanowisko, na którym będzie mogła prezentować swoje produkty lub usługi.

W naborze wyłonionych zostanie maksymalnie 10 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, działających w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Udział bez opłat dla dwóch przedstawicieli firmy

Zakwalifikowane przedsiębiorstwa otrzymają możliwość udziału w wydarzeniu dla dwóch osób. Województwo Śląskie zapewnia:

wstęp na Europejski Kongres MŚP,

miejsce na wspólnym stoisku projektowym,

udział w wydarzeniach towarzyszących.

Udział jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy de minimis. Wartość przyznanej pomocy nie przekroczy 32 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo w przypadku udziału 10 firm.

Organizator nie zapewnia natomiast noclegu ani nie pokrywa kosztów transportu przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz prezentowanych produktów.

Zgłoszenia tylko do 10 września

Firmy zainteresowane udziałem muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej 10 września 2026 roku. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wymagane są:

formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, oświadczenie przedsiębiorstwa o niewykluczeniu, formularz informacji de minimis, odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem „InterGlobal” i nazwą wydarzenia.

Możliwe jest także przesłanie dokumentów elektronicznie na adresy: ps@slaskie.pl, jaroslaw.zamojda@slaskie.pl lub agata.meus@slaskie.pl.

W przypadku zgłoszenia elektronicznego dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Organizator zaznacza, że zwykłe skany podpisanych dokumentów nie będą akceptowane.

Gdzie znaleźć dokumenty i dodatkowe informacje?

Formularze, regulamin naboru i szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Invest in Silesia.

W sprawach związanych z udziałem w wydarzeniu można kontaktować się z Jarosławem Żamojdą lub Agatą Meus pod numerem 32 77 44 506.

Europejski Kongres MŚP jest organizowany od 2011 roku i skupia się na tematach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i budowania kontaktów biznesowych.

źródło: UM Zabrze, Invest in Silesia

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