CARBON Silesia Festival – Letni festiwal muzyki elektronicznej w Sztolni Królowa Luiza

CARBON Silesia Festival – kolejna edycja festiwalu już niebawem! Pierwsza pula biletów została wyprzedana w mgnieniu oka, ale dla tych, którzy chcą jeszcze dołączyć do festiwalowej zabawy, dostępna jest druga pula (Early Regular) w promocyjnej cenie 199 złotych. Pamiętaj, że bilety można nabyć tylko do końca kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Organizatorem CARBON Silesia Festival jest agencja GoFest, znana również z organizacji SnowFest – największego zimowego festiwalu. Dzięki temu, jakość i poziom rozrywki są gwarantowane.

Na terenie festiwalu, poza koncertami, będzie wiele atrakcji, takich jak strefa foodmarket, strefa chill, art zone, impreza dzienna oraz możliwość zwiedzania wybranych przestrzeni kopalni. Wszystkie informacje na bieżąco są dostępne na stronie www.carbonfestival.pl.

W programie CARBON Silesia Festival znajdą się gwiazdy światowej sceny elektronicznej, idealne na wakacyjną muzyczną przygodę. Na przykład, czołówka niemieckiej sceny klubowej – Boys Noize, zdobywca nagrody Grammy, znany i uwielbiany przez fanów undergroundu i mainstreamu. Dla miłośników delikatnej elektroniki gratką będzie koncert austriackiej grupy HVOB w pełnym koncertowym składzie. Eklektyczny set zaprezentuje prawdziwa legenda, Erol Alkan, który porwie Was swoją muzyką. Z Polski pojawi się Kamp!, która po latach zakończy swoją działalność na CARBON Silesia Festival.

Jednym z najciekawszych wydarzeń festiwalu będzie występ duetu RYSY – Wojtka Urbańskiego i Łukasza Stachurko. Artyści zagrają tylko na kilku festiwalach, więc nie można przegapić tej okazji. Wyjątkowy koncert zaoferuje również DRS, który zagra solowo w ramach „in session” z DJ-em DOGGERem, dostarczając pod sceną drum’n’bassowych wrażeń. Norweski producent Lindstrom przeniesie Was do swojego świata przestrzennej elektroniki, a na scenie pojawią się również A_GIM i Jurek Przeździecki, którzy wiedzą wszystko o muzyce techno. Guiltee zaprezentuje w swoim secie nowoczesne i klasyczne pozycje z katalogów jungle, jungle-tekno, hardcore, breakbeat czy połamane techno o brytyjskim rodowodzie.

W Sztolni Królowa Luiza uczestnicy będą mieli okazję posłuchać jednego z najciekawszych polskich duetów ostatnich lat, braci Sarapata, mistrzów melancholijnej elektroniki. Festiwalową nowością będzie występ Pysha, czyli Filipa Abramczyka, który zaprezentuje swój materiał na żywo. Czarodziejka-wodzirejka Joana zaserwuje wysublimowane brzmienia, a Last Robots, legendarne postaci rodzimej sceny klubowej, porwą do tańca fanów rave’ów. Podobnie jak zafascynowany klimatami rave’ów duet Penera.