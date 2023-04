Zatrzymanie mieszkańca Zabrza z narkotykami przez policję z Kalet

Policjanci z Kalet zatrzymali mieszkańca Zabrza w ostatni poniedziałek, gdy ten posiadał przy sobie narkotyki. Wzbudziło to podejrzenia funkcjonariuszy, którzy zauważyli jego nerwowe zachowanie. Osoba zatrzymana spędziła noc w areszcie, a następnie przyznała się do zarzutu i dobrowolnie zgodziła się na wymierzenie kary.

W Poniedziałek Wielkanocny, około godziny 17.00, stróże prawa z Kalet patrolowali okolicę wodnego zbiornika w Zielonej. Wówczas spostrzegli dwóch mężczyzn siedzących na jednej z ławek. Zachowanie jednego z nich wzbudziło natychmiastowe zainteresowanie funkcjonariuszy, gdyż mężczyzna ten wydawał się być wyraźnie zdenerwowany obecnością policjantów i nerwowo się rozglądał. Właśnie ten szczegół skłonił policjantów do sprawdzenia, czy mężczyzna może mieć coś do ukrycia. Szybko się okazało, że ich przeczucia były słuszne. Zdenerwowany mężczyzna to 32-letni mieszkaniec Zabrza, który posiadał przy sobie zielony susz roślinny. Bez wahania przyznał funkcjonariuszom, że jest to marihuana, co potwierdził wykonany test na zabezpieczonej substancji. 32-latek został umieszczony w areszcie, gdzie spędził resztę nocy. Wczoraj śledczy z Kalet postawili mu zarzut posiadania narkotyków, który przyjął i dobrowolnie zgodził się na wymierzenie kary.

Pragniemy przypomnieć, że posiadanie narkotyków jest nielegalne, a ich stosowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.