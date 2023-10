Szybka Reakcja Policji: Areszt za Podwójny Rozbój w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:23 pm• Ważne w mieście

Zabrzańska policja poinformowała o skutecznej interwencji, która zakończyła się aresztowaniem 30-letniego mężczyzny podejrzanego o dwa napady rabunkowe. Zdarzenia miały miejsce w minioną sobotę w aptece oraz drogerii przy ulicy 3-go Maja w Zabrzu. Podejrzany, uzbrojony w pistolet pneumatyczny, najpierw wszedł do apteki, gdzie pod groźbą użycia broni zmusił personel do wydania mu tabletek przeciwbólowych i kremu. Następnie udał się do pobliskiej drogerii, gdzie również grożąc pracownikom, zabrał mydło i pastę do zębów.

Policjanci, powiadomieni o incydentach, szybko zareagowali i zatrzymali podejrzanego w ciągu kilku minut od zgłoszenia. W trakcie zatrzymania stwierdzono, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu – badanie wykazało obecność blisko 2 promili alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo, śledczy ustalili, że zatrzymany ma na swoim koncie wcześniejsze wyroki za podobne przestępstwa i zaledwie kilka dni temu opuścił zakład karny.

Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności, która może zostać zaostrzona ze względu na recydywę.

źródło: KMP Zabrze

