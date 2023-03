Czy poliester to dobry materiał dla sportowców?

W świecie odzieżowym, tak jak w każdej innej branży, krąży niestety wiele mitów – powtarzanych powszechnie przekonań, które nie są prawdziwe, ale których trudno pozbyć się ze świadomości społecznej. Swój własny mit wykształcił też poliester – materiał, który znany jest ze świetnej funkcjonalności (np. wodoodporności w przypadku kurtek przeciwdeszczowych), ale i niewygody. Czy każdy poliester jest taki sam i czy rzeczywiście lepiej go unikać przy szukaniu wygodnych rzeczy?

Jakie cechy ma poliester?

Ubrania z poliestru są bardzo wytrzymałe. W praktyce oznacza to, że zakupioną odzież możesz prać wielokrotnie, a w przypadku ewentualnych uszkodzeń – np. przetarcia materiału czy zahaczenia go o jakiś przedmiot, prawdopodobieństwo zniszczenia jest bardzo małe. Charakterystyczne jest również to, że poliester nie chłonie potu, ale odprowadza go na zewnątrz – inaczej niż w przypadku ubrań bawełnianych.

Poliester dla sportowców

Wymieniona wyżej cecha – odprowadzanie potu na zewnątrz – w praktyce oznacza dla sportowców duży komfort. Skóra podczas treningu pozostaje sucha i zawodnik może skoncentrować się na grze. Poza tym współcześni producenci dbają o to, aby poliester był miękki w dotyku i przyjazny dla ciała. W efekcie na pierwszy rzut oka trudno czasem rozpoznać, z jakiego materiału zostały wykonane profesjonalne stroje koszykarskie, siatkarskie czy piłkarskie. Osoby nieznające się na odzieży sportowej mogą mieć z tym problem. Funkcjonalność poliestru i komfort noszenia ubrań idą ze sobą w parze.

Polscy producenci oferują nowoczesny poliester

O ile dopasowana sukienka wykonana ze zwykłego poliestru założona podczas upału raczej spowoduje uczucie przegrzania i może wywołać reakcje alergiczne skóry, o tyle w sporcie odzież poliestrowa jest bardzo wskazana. Oczywiście, jeśli jest to nowoczesny, miękki w dotyku poliester wyprodukowany przez zaufanych (i najlepiej polskich) producentów.