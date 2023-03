Organizacja wesela w hotelu – dlaczego warto?

Wszystkie pary marzą o wyjątkowym przyjęciu weselnym. Dla każdej z nich znaczy to, co innego – jedni chcą zorganizować skromną uroczystość z najbliższymi i w wąskim gronie celebrować ten ważny moment, inni marzą o dużym weselu, na którym pojawi się nie tylko rodzina, ale także przyjaciele. Niezależnie od tego, ile gości pojawi się, aby świętować z parą młodą ich dzień, jedno jest pewne – potrzebują oni miejsca, które spełni wszystkie ich wymogi i standardy. Doskonałą alternatywą dla domów i sal weselnych, które często zlokalizowane są daleko od centrów miast, jest hotel. Sprawdź, dlaczego warto zorganizować wesele właśnie w nim.

Wszystko, czego potrzebujesz

Odpowiednie miejsce do urządzenia przyjęcia weselnego to połowa sukcesu. Wybranie go jest często pierwszym, co robi zaręczona para. To podstawa wszelkich przyszłych działań i baza, od której zależy powodzenie w zasadzie wszystkiego. Warto postawić na pewny i zaufany lokal, który ma doświadczenie w organizacji różnych imprez, w tym wesel. Profesjonalny i doświadczony personel pomoże w zorganizowaniu przyjęcia i odciąży młodą parę. Wyjątkowo dobrym wyborem będzie hotel. Wybierając go, zyskujesz nie tylko piękną salę, ale także rozwiązujesz problem noclegu dla wielu gości. Każdy będzie mógł bawić się bez obaw o późny powrót do domu.

Miejsce z duszą w sercu miasta

Domy i sale weselne na uboczu mają swój urok, jednak nie zawsze. Często wybierając miejsce oddalone od miasta, trzeba zapewnić gościom transport, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz organizacją. Rozwiązaniem może być wesele w hotelu w Warszawie. Narzeczeni, którzy chcą pobrać się w stolicy, mogą wybrać nasz hotel Nobu, który zlokalizowany jest w samym sercu miasta. Dogodna lokalizacja z pewnością sprawi, że młoda para będzie miała jeden problem z głowy.

Wyjątkowe akcenty, które zachwycą waszych gości

Każde wesele jest na swój sposób wyjątkowe. Dziś jednak stałych bywalców przyjęć weselnych może być coraz trudniej zaskoczyć. Wedding planerzy stają na głowie, aby zapewnić gościom coraz to ciekawsze rozrywki, a państwo młodzi decydują się na mnóstwo dodatkowych atrakcji, takich jak fotobudki czy fontanny czekolady. Jeśli naprawdę chcecie zaskoczyć wszystkich i nie powielać tych samych, nudnych już zabaw, wybierzcie hotel Nobu. Oferujemy nie tylko najlepszą oryginalną japońską kuchnię w Warszawie w ramach menu weselnego, ale także dodatkowe atrakcje takie jak rytuał San San Kudo – uroczysty toast sake wznoszony na weselach w Japonii od wielu setek lat.

Niezapomniane wrażenia nie tylko w dniu wesele

Nowożeńcy często najmniej korzystają z uciech i uroków własnego przyjęcia weselnego. Setki życzeń, toastów oraz ogromne emocje mogą sprawić, że wieczór minie im w okamgnieniu, a wspomnienia zostaną tylko w opowieściach i na zdjęciach. Hotel Nobu dba jednak o parę młodą również po dniu wesela. Pierwszą rocznicę mogą celebrować w wyjątkowy sposób, podczas kolacji w naszej restauracji – to najlepsza kuchnia japońska w Warszawie! Dodatkowo oferujemy także dodatkowe udogodnienia takie jak masaż dla nowożeńców, butelka szampana czy poweselny brunch.