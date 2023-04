Dealz to dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa sieć sklepów, należąca do grupy Pepco. Przygoda z polskim rynkiem rozpoczęła się w lutym 2018 roku, kiedy to otwarto pierwszy sklep w Swarzędzu, niedaleko Poznania. Dziś, z ponad 200 placówkami na terenie Polski, Dealz nie zamierza zwalniać tempa i dąży do dalszego wzrostu. Od 28 lutego sklep Dealz jest również w Zabrzu.



W Dealz klienci mają do wyboru ponad 3000 produktów znanych marek, co gwarantuje im niezwykle szeroki asortyment artykułów. W ofercie można znaleźć produkty spożywcze, drogeryjne, dekoracyjne, wyposażenie domu, zabawki, narzędzia oraz produkty dla zwierząt. Dealz wierzy, że każdy zasługuje na wysoką jakość w przystępnych cenach.

Dealz Zabrze – Galeria ul. Wolności

Dealz Zabrze – adres:

ulica Wolności 273

41-800 Zabrze

Budynek Galerii Zabrze

Dealz Zabrze – godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 20:00

Sobota: 09:00 – 20:00

Niedziela handlowa: 10:00 – 19:00

Dealz to miejsce, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Sklep oferuje artykuły spożywcze, kosmetyczne, domowe, elektroniczne, papiernicze, dla zwierząt, narzędzia do majsterkowania oraz gadżety na imprezę. Co więcej, atrakcyjne ceny markowych produktów obowiązują nie tylko podczas specjalnych okazji, ale każdego dnia. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych sklepów!

Chociaż Dealz nie prowadzi sprzedaży internetowej ani wysyłkowej, warto śledzić bieżącą ofertę sklepu. Niestety, nie ma możliwości zamówienia produktu na życzenie klienta. Zachęcamy jednak do korzystania z asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych, gdzie można osobiście przekonać się o atrakcyjności naszej oferty.