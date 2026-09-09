Zabrzański Festiwal Smaków już trwa. Lokale przygotowały festiwalowe propozycje

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:01 pm• Ważne w mieście

W Zabrzu trwa pierwsza edycja Zabrzańskiego Festiwalu Smaków. Wydarzenie rozpoczęło się 7 września i potrwa do 25 września 2026 roku. W akcji uczestniczą lokalne restauracje, kawiarnie, cukiernie, pizzerie, lodziarnie oraz inne punkty gastronomiczne.

Zabrzański Festiwal Smaków potrwa do 25 września

Pierwsza edycja Zabrzańskiego Festiwalu Smaków ma zachęcić mieszkańców i gości do poznawania lokalnej gastronomii. Biorące udział w wydarzeniu lokale przygotowują specjalne propozycje festiwalowe.

Festiwal rozpoczął się 7 września i będzie trwał do 25 września. Do udziału zaproszono różne rodzaje lokali gastronomicznych działających w Zabrzu – od restauracji i pizzerii po kawiarnie, cukiernie i lodziarnie.

Pięć pieczątek pozwoli wziąć udział w konkursie

Jednym z elementów wydarzenia jest konkurs „Eliminator Smaków”. Zasada jest prosta: uczestnik powinien zebrać pięć pieczątek pochodzących z pięciu różnych lokali biorących udział w festiwalu.

Zebranie kompletu pieczątek pozwoli przystąpić do konkursu, w którym przewidziano nagrody, vouchery oraz niespodzianki.

Organizatorzy zapowiadali również publikację szczegółów dotyczących zasad konkursu, listy uczestniczących lokali oraz przygotowanych przez nie dań festiwalowych.

Finał podczas Święta Miasta Zabrze

Zabrzański Festiwal Smaków zakończy się 25 września, ale jego finał zaplanowano dzień później. 26 września 2026 roku podsumowanie wydarzenia ma odbyć się podczas Święta Miasta Zabrze.

Pierwsza edycja festiwalu jest inicjatywą skierowaną zarówno do zabrzańskich lokali gastronomicznych, jak i osób chcących poznać ich ofertę oraz wziąć udział w konkursie.

źródło: UM Zabrze

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