Dzień Świętego Patryka w Kopalni Guido

Shannon to grupa, która zaczynała jako amatorski zespół, ale z czasem stała się jednym z najważniejszych reprezentantów profesjonalnej muzyki celtyckiej w Polsce. Ich muzyka przyciąga fanów z różnych krajów Europy i świata.

Dzień Świętego Patryka to święto obchodzone corocznie 17 marca w Irlandii oraz w innych państwach, które przyjęły tę tradycję. Kolor zielony jest kolorem przewodnim uroczystości. Święty Patryk zmarł 17 marca 461 roku w Armagh, a obchody tego dnia to okazja do wspomnienia i celebrowania jego życia oraz osiągnięć.

Impreza odbędzie się w Kopalni Guido, przy ulicy 3 Maja 93 w Zabrzu. Zjazdy pod ziemię odbywać się będą między 17:30 a 18:45. Bilety kosztują 90,00 złotych za osobę i są dostępne do nabycia.