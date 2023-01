Fast Love – A Tribute to George Michael – Nie przegap uznanego hołdu dla globalnej supergwiazdy. Już w tym roku, dokładnie 08.03.2023, w Zabrzu odbędzie się koncert, który pierwotnie miał się odbyć 26.04.2022 r.

Fastlove zawiera profesjonalną obsadę śpiewaków, tancerzy, pełny zespół i niesamowitego Andrew Browninga jako George’a Michaela, aby stworzyć autentyczny dźwięk i oszałamiające efekty wizualne dla spektakularnego show!

Prosto z londyńskiego West Endu, ten program ma wszystko: moc, emocje i gwiazdorską jakość w tej oszałamiającej produkcji, ponieważ z szacunkiem odtwarzamy ścieżki dźwiękowe twojego życia. Gra wszystkie hity: od Whama przez jego błyskotliwą karierę, w tym Wake Me Up, Too Funky, Father Figure, Freedom 90, Faith, Knew You Were Waiting, Careless Whisper i wiele innych.

Od samego początku przedsięwzięcie Andrew Browninga było skazane na sukces w roli odtwórcy roli George’a Michaela. Musiał ucieleśnić autentyczność gwiazdy i przywrócić charyzmę legendarnego piosenkarza – coś, co osiągnął z niezwykłą precyzją. Po tym, jak Andrew wyszedł na scenę w charakterystycznym stylu gwiazdy, robi to od tamtej pory. Jego hołd dla George’a Michaela natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie w Wielkiej Brytanii i na świecie po jego kulminacyjnym programie w centrum uwagi. Niezwykłe podobieństwo Andrew Browninga do George’a Michaela przyniosło mu wielki sukces i dodatkową warstwę autentyczności w jego występie. Jego talent wokalny jest powszechnie uznawany za najbliższy nieżyjącemu już Wham!

Co więcej, FASTLOVE jest wynikiem połączonych wysiłków piosenkarzy, tancerzy, zespołów i zespołu artystów, aby nadać mu autentyczny klimat i uderzające efekty wizualne, które oddają hołd dziedzictwu byłego lidera Wham!.

Koncert FastLove – A Tribute to George Michael Zabrze – kiedy?

8.03.2023 w Zabrzu odbędzie się wydarzenie specjalne – FastLove: A Tribute to George Michael. Koncert dedykowany jednemu z najbardziej wpływowych muzyków wszechczasów i zapowiada się na niezapomniane przeżycie.

Termin:środa, 08 marca 2023, godz. 19:00

Koncert FastLove – A Tribute to George Michael Zabrze – gdzie?

Przygotuj się na niesamowitą muzyczną noc z Koncertem FastLove – A Tribute to George Michael w Zabrzu! Na tym koncercie usłyszymy największe przeboje George’a Michaela, jak również kilka mniej znanych perełek. Pokaz odbędzie się w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, który znajduje się w sercu Zabrza.

Adres: Dom Muzyki i Tańca (DMiT) Zabrze ul. Gen. de Gaulle’a 17

FastLove – A Tribute to George Michael Zabrze – Bilety

Przeżyj ponownie pasję, błyskotliwość i wyjątkową wrażliwość George’a Michaela podczas tego niesamowitego koncertu w hołdzie prosto z Wielkiej Brytanii. Jak powiedział wielki człowiek: „I just gotta have faith” – trzeba mieć wiarę… Więc zarezerwuj bilety już teraz!

George Michael – ikona muzyki pop

Urodzony w Londynie z greckich rodziców George Michael jako nastolatek przeniósł się do małego miasteczka Radlett, gdzie w Bushey Meads School poznał swojego przyszłego kolegę z zespołu Andrew Ridgeleya. Wraz z bratem Paulem i dwoma innymi przyjaciółmi utworzyli krótkotrwały zespół ska „The Executioner”. George Michael pracował jako DJ.

W 1981 roku powstał duet „Wham!”. Andrew Ridgeley i George Michael zdobyli przewagę swoim debiutanckim albumem Fantastic w 1983 roku, który trafił na pierwsze miejsce brytyjskich list przebojów. Kolejny album Make It Big (1984) również znalazł się na szczycie amerykańskich list przebojów. Po trzecim longplayu Music From The Edge Of Heaven (1986) duet rozstał się polubownie. George Michael chciał realizować inne muzyczne ścieżki. Do największych hitów Wham! należą Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, The Edge of Heaven i oczywiście Last Christmas.

Wokalista następnie szlifował swoją karierę solową, wydając I Knew You Were Waiting For Me jako duet z Arethą Franklin oraz swój album Faith. Sam jego debiutancki album miał cztery hity numer jeden – Faith, Father Figure, One More Try i Monkey. Nic więc dziwnego, że album Faith zdobył w 1989 roku nagrodę Grammy w kategorii „Album roku”. Muzyczny wokalista sam zagrał na większości instrumentów na płycie, a także napisał i wyprodukował prawie wszystkie utwory.

Po wydaniu pięciu kolejnych albumów studyjnych George Michael pilnie koncertował po świecie. W połowie lat 90. szczególny sukces przyniósł mu album Older (1996) i piosenki Jesus To A Child oraz Fastlove.

George Michael – Coming Out i śmierć

Dopiero w 1998 roku George Michael publicznie przyznał się do swojego homoseksualizmu, po tym jak wcześniej został przyłapany na „buszowaniu” w publicznej toalecie w Los Angeles. Piosenkarz wykorzystywał swoją sławę do wywierania wpływu politycznego i wspierania akcji charytatywnych.

Pod koniec 2011 roku musiał odwołać trasę koncertową z powodu ciężkiego zapalenia płuc; był wówczas skutecznie leczony w Wiedniu. Więc płuco znów było w porządku. Nikt jednak nic nie podejrzewał o jego chore serce, które nagle przestało bić 25 grudnia 2016 roku. George Michael miał zaledwie 53 lata.

źródło: DMiT Zabrze