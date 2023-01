Projekt QUEEN Symphonic obejmuje dwie godziny hipnotyzującej muzyki i jest podzielony na dwie sekcje z najbardziej pamiętnymi kompozycjami Queen. To doskonały sposób, aby fani mogli cieszyć się najlepszymi utworami swojego ulubionego zespołu. Queen przeżywa obecnie renesans, a muzyczna spuścizna zespołu została przerobiona na wiele różnych sposobów.

Na zakończenie występu solista wkracza na scenę i zachwyca publiczność swoim wykonaniem Freddiego Mercury’ego. Wszystko to robi aktor wcielający się w rolę.

W nadchodzącym koncercie zespołu każdy znajdzie coś dla siebie! Można tu posłuchać takich klasyków jak „Keep Yourself Alive”, „Another One Bites The Dust” czy kultowego duetu Davida Bowiego i Queen – „Under Pressure”. Nie zabraknie również pięknej i wyjątkowej piosenki – „Barcelona”, którą nagrał Freddie Mercury i Montserrat Caballe.

Gościem specjalnym wieczoru będzie Darek Wawrzyniak, który wykona solowe utwory na gitarę. Pokaz poprowadzi Jan Niedźwiecki, który jest jednocześnie liderem i pomysłodawcą projektu.

Koncert symfoniczny Queen 2023w Zabrzu zapowiada się na niezapomniane wydarzenie, którego nie może przegapić żaden fan muzyki. Dzięki idealnej oprawie i niesamowitej akustyce z pewnością będzie to noc, której szybko nie zapomnisz!

Koncert Queen symfonicznie 2023 Zabrze – kiedy?

Koncert odbędzie się 5 marca (niedziela) 2023 o godzinie 19:00

Koncert Queen symfonicznie 2023 Zabrze – gdzie?

Koncert odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17

 

Koncert Queen symfonicznie 2023 Zabrze – bilety

Czy jesteś gotowy, aby doświadczyć magii symfonii Queen na żywo w Zabrzu? Zdobądź bilety na Concert Queen Symphonic 2023 Zabrze już teraz! To jedyna w swoim rodzaju okazja, by w niesamowitej atmosferze posłuchać tego, co najlepsze w muzyce Queen w wykonaniu orkiestry na żywo.

Możesz kupić bilety online u autoryzowanych sprzedawców lub w wyznaczonych punktach sprzedaży biletów. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia i upewnij się, że zdobędziesz bilety, zanim zostaną wyprzedane! Ponieważ tak wiele osób chce wziąć udział w tym koncercie, ważne jest, aby działać szybko i zabezpieczyć swoje bilety tak szybko, jak to możliwe.