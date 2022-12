Firmowe imprezy integracyjne w pigułce

~ Materiał partnera



Imprezy integracyjne – to brzmi dumnie, tłumnie i rozrywkowo. Temat budowania zespołu poprzez rozrywkę, wyjazdy czy warsztaty jest na eventowym topie od bardzo dawna i nic nie wskazuje, by jakakolwiek inna aktywność miała go w tym przypadku zdeklasować. Firmy, korporacje, przedsiębiorstwa, a nawet mikrofirmy na potęgę starają się scalić swój zespół, prowokować tworzenie się relacji między pracownikami poprzez najróżniejsze pomysły na organizowanie dla nich czasu poza godzinami pracy. Nie jest to jednak temat tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Wielu z nas eventy integracyjne kojarzą się z ogniskiem bądź salą imprezową, krzesłami, mniej lub bardziej przaśną muzyką i dużą ilością napojów z procentami. Ten trend odchodzi jednak do lamusa, a na salony wchodzi nowoczesny team building, czyli aktywizowanie personelu w zupełnie inny, lepszy i bardziej dynamiczny sposób. Czym jest impreza integracyjna? Jak to zorganizować? O czym powinniśmy pamiętać?

Co to w ogóle jest ta firmowa impreza integracyjna?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to budowanie zespołu poprzez imprezę – a przez to, integrację. Od wielu, wielu lat szanujące się i poważane w branży firmy dbają to, by co najmniej raz w roku ich kadra, zamiast przychodzić na tę samą godzinę do tego samego biura by robić te same rzeczy, wyjechała za miasto, poszła do ładnego lokalu i tym podobne. Oczywiście, element imprezy musi zostać zachowany – nasi pracownicy i pracownice muszą mieć możliwość „upuszczenia nieco pary”, porozmawiania przy bąbelkach, żartowania i zacieśniania więzi w zupełnie niezobowiązujący sposób. Jednak do tego czasu, organizuje się dla nich aktywności, które prowokują pracę zespołową i współpracę między działami, poszczególnymi pracownikami czy całymi oddziałami. Można to robić poprzez wspólne warsztaty – niezwiązane z pracą. Na przykład, warsztaty kulinarne, a nawet bardzo popularne ostatnio warsztaty wykonywania lasu w słoiku. Im bardziej nietypowo (ale wspólnie), tym lepiej.

Kto organizuje imprezy integracyjne dla firm?

Jeszcze do niedawna całym zapleczem i próbami zorganizowania takiego przedsięwzięcia w sposób odpowiedni zajmowały się same zainteresowane firmy. Jednak, po wielu nieudanych próbach, totalnych porażkach i fiaskach zaprzestano tego „procederu”. Słaby DJ, kiepskie aktywności czy nudna konferencje – to tylko niektóre z plam, jakich dopuścili się ci, którzy organizowali te imprezy na własną rękę. Dziś zleca się je profesjonalnym agencjom eventowym – dużym firmom i przedsiębiorstwom, które całą swoją działalność dedykują zapewnieniu odpowiedniego team buildingu poprzez integrację. Duża ilość zmiennych, potencjalnych scenariuszy takich eventów a także pomyślunek o wszystkich rzeczach, które mogą pójść nie tak, jak trzeba – to tylko niektóre powody, dla których zewnętrzne firmy eventowe to dziś standard.

Jakie atrakcje zapewnić na imprezie integracyjnej?

Sky is the limit – jak mawiają Anglosasi. Niektórzy preferują aktywności związane z mniejszą lub większą sprawnością fizyczną – mówimy to o różnego rodzaju torach przeszkód, olimpiadach firmowych czy mecze piłki nożnej z zawodnikami zamkniętymi w wielkich toczących się bańkach. Inni wolą imprezy interesujące, aczkolwiek bardziej statyczne. Można zatem zorganizować serię gier i zabaw logicznych i rozrywkowych jak Escape Room, Familiada, Koło Fortuny i tym podobne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także interaktywne spotkania z ciekawymi ludźmi przy kawie lub kieliszku wina.

Wszystko zależy od profilu firmy, przekroju personelu i wyobraźni menadżerów, szefów czy wreszcie samych agencji eventowych.