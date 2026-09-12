IV Zabrzańska Seniorada w Ogrodzie Botanicznym. Bezpłatne badania, sport i muzyka na żywo

W piątek, 18 września 2026 roku, w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbędzie się IV Zabrzańska Seniorada. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 11.00. W programie znajdą się m.in. konkurencje sportowe, bezpłatne badania, muzyka na żywo i atrakcje integracyjne. Wstęp jest bezpłatny.
IV Zabrzańska Seniorada już 18 września
Tegoroczna Zabrzańska Seniorada odbędzie się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Organizatorzy przygotowali wydarzenie skierowane przede wszystkim do zabrzańskich seniorów, ale do udziału zaproszeni są również ich bliscy, rodziny i przyjaciele.
Start zaplanowano na godz. 11.00.
Seniorada ma łączyć aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną i integrację. Uczestnicy będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu, wziąć udział w przygotowanych konkurencjach oraz skorzystać z części poświęconej zdrowiu.
Sportowe konkurencje i bezpłatne badania
W programie IV Zabrzańskiej Seniorady znalazły się konkurencje sportowe przeznaczone dla uczestników wydarzenia. Zaplanowano również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań.
Organizatorzy przewidzieli także muzykę na żywo oraz dodatkowe atrakcje towarzyszące.
Udział w wydarzeniu nie wymaga kupowania biletu – wstęp na Senioradę jest bezpłatny.
Seniorada w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Najważniejsze informacje dla uczestników:
- data: 18 września 2026 roku,
- godzina: 11.00,
- miejsce: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu,
- wstęp: bezpłatny.
IV Zabrzańska Seniorada jest organizowana przez Miasto Zabrze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Centrum Usług Społecznych.
źródło: UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.