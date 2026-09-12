IV Zabrzańska Seniorada w Ogrodzie Botanicznym. Bezpłatne badania, sport i muzyka na żywo

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:37 pm• Ważne w mieście

W piątek, 18 września 2026 roku, w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbędzie się IV Zabrzańska Seniorada. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 11.00. W programie znajdą się m.in. konkurencje sportowe, bezpłatne badania, muzyka na żywo i atrakcje integracyjne. Wstęp jest bezpłatny.

IV Zabrzańska Seniorada już 18 września

Tegoroczna Zabrzańska Seniorada odbędzie się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Organizatorzy przygotowali wydarzenie skierowane przede wszystkim do zabrzańskich seniorów, ale do udziału zaproszeni są również ich bliscy, rodziny i przyjaciele.

Start zaplanowano na godz. 11.00.

Seniorada ma łączyć aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną i integrację. Uczestnicy będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu, wziąć udział w przygotowanych konkurencjach oraz skorzystać z części poświęconej zdrowiu.

Sportowe konkurencje i bezpłatne badania

W programie IV Zabrzańskiej Seniorady znalazły się konkurencje sportowe przeznaczone dla uczestników wydarzenia. Zaplanowano również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań.

Organizatorzy przewidzieli także muzykę na żywo oraz dodatkowe atrakcje towarzyszące.

Udział w wydarzeniu nie wymaga kupowania biletu – wstęp na Senioradę jest bezpłatny.

Seniorada w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

Najważniejsze informacje dla uczestników:

data: 18 września 2026 roku,

18 września 2026 roku, godzina: 11.00,

11.00, miejsce: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu,

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, wstęp: bezpłatny.

IV Zabrzańska Seniorada jest organizowana przez Miasto Zabrze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Centrum Usług Społecznych.

źródło: UM Zabrze

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