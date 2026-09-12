Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu z nagrodą za promocję czytelnictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu otrzymał Kariatydę Czytelnictwa #DobryWzór 2026 w kategorii „Instytucja”. Wyróżnienie przyznano m.in. za współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu i działania łączące promocję czytelnictwa z edukacją oraz rozwojem zawodowym.
Nagrodę wręczono w Bibliotece Narodowej
Uroczystość wręczenia Kariatyd Czytelnictwa #DobryWzór 2026 odbyła się 8 września w Bibliotece Narodowej. Statuetkę w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu odebrała dyrektor placówki Elżbieta Szymacha.
Kariatydy Czytelnictwa przyznawane są za inicjatywy promujące czytanie i pokazujące znaczenie książek oraz dostępu do wiedzy w życiu społecznym, edukacji i rozwijaniu kompetencji.
Doceniono współpracę urzędu pracy z biblioteką
W przypadku zabrzańskiego PUP szczególne znaczenie miała współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu.
Wspólne działania obu instytucji łączą obszary rynku pracy, edukacji i kultury. Ich założeniem jest m.in. wspieranie mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju zawodowego.
– Czytanie to jedna z najtańszych dróg do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności – podkreślają przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.
Kariatydy Czytelnictwa promują dobre praktyki
Nagroda ma zwracać uwagę na inicjatywy, w których czytelnictwo wykracza poza tradycyjnie rozumiany kontakt z literaturą i staje się również narzędziem edukacji oraz rozwoju kompetencji.
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu podziękował za wyróżnienie Fundacji Powszechnego Czytania oraz jej prezes Marii Deskur.
źródło: UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.