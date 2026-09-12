Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu z nagrodą za promocję czytelnictwa

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:38 pm• Ważne w mieście

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu otrzymał Kariatydę Czytelnictwa #DobryWzór 2026 w kategorii „Instytucja”. Wyróżnienie przyznano m.in. za współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu i działania łączące promocję czytelnictwa z edukacją oraz rozwojem zawodowym.

Nagrodę wręczono w Bibliotece Narodowej

Uroczystość wręczenia Kariatyd Czytelnictwa #DobryWzór 2026 odbyła się 8 września w Bibliotece Narodowej. Statuetkę w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu odebrała dyrektor placówki Elżbieta Szymacha.

Kariatydy Czytelnictwa przyznawane są za inicjatywy promujące czytanie i pokazujące znaczenie książek oraz dostępu do wiedzy w życiu społecznym, edukacji i rozwijaniu kompetencji.

Doceniono współpracę urzędu pracy z biblioteką

W przypadku zabrzańskiego PUP szczególne znaczenie miała współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu.

Wspólne działania obu instytucji łączą obszary rynku pracy, edukacji i kultury. Ich założeniem jest m.in. wspieranie mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju zawodowego.

– Czytanie to jedna z najtańszych dróg do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności – podkreślają przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Kariatydy Czytelnictwa promują dobre praktyki

Nagroda ma zwracać uwagę na inicjatywy, w których czytelnictwo wykracza poza tradycyjnie rozumiany kontakt z literaturą i staje się również narzędziem edukacji oraz rozwoju kompetencji.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu podziękował za wyróżnienie Fundacji Powszechnego Czytania oraz jej prezes Marii Deskur.

źródło: UM Zabrze

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