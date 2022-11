Jak najlepiej rozdzielić Internet od zabrzańskich dostawców w całym domu

Firmy oferujące dostęp do Internetu na terenie Zabrza proponują już cały wachlarz wysokiej klasy usług szerokopasmowych, dostosowanych do potrzeb klienteli nie tylko z sektora małych i średnich firm, ale także użytkowników prywatnych. Dziś nawet statystyczny Kowalski może za cenę ok. 70 zł miesięcznie stać się posiadaczem bardzo szybkiego Internetu światłowodowego (do 1 Gbit/s!), na który do niedawna stać było tylko firmy. Tak szybki dostęp wymaga odpowiedniego routera, który pozwoli współdzielić łącze w taki sposób, aby każdy poczuł szybkość światłowodu. Podpowiadamy, na jakie funkcje i parametry urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

W przypadku światłowodu, odpowiedź na pytanie jak podłączyć Internet w domu należy zacząć od wyjaśnienia, że większość dostawców łączy tego typu, wraz z usługą zapewnia terminal abonencki (Optical Network Terminal – ONT lub Optical Network Unit – ONU) w postaci prostego modemu, zwykle z wyjściem ethernetowym lub routera. Siłą rzeczy, routery dostarczane masowo przez dostawców „gratis” w ramach opłaty instalacyjnej, nie należą do urządzeń zaawansowanych technologicznie i realizują tylko podstawowe funkcje. W chwili obecnej, w zdecydowanej większości przypadków w Polsce, abonent nie ma możliwości podłączenia bezpośrednio do światłowodu własnego routera i jest zmuszony do wykorzystania przynajmniej z modemu światłowodowego operatora. Do niego jednak można już podłączyć dowolny router, wedle własnego uznania i potrzeb.

Router do światłowodu, który to światłowód jest bardzo szybkim łączem, musi posiadać wydajny procesor i interfejsy sieciowe o odpowiedniej przepustowości. Przede wszystkim, jeśli nasze łącze ma prędkość np. 700 Mbit/s, interfejs WAN routera, z pomocą którego łączymy się z modemem operatora musi mieć przepustowość 1Gbit/s, gdyż w przeciwnym razie będzie stanowił wąskie gardło całego systemu.

Podobnie sprawa ma się z interfejsami sieci lokalnej. Porty wbudowanego w router switcha muszą obsługiwać gigabitowy Ethernet, a wbudowane Wi-Fi być zgodne ze standardem przynajmniej Wi-Fi 5 (prędkość do 1700 Mbit/s), a najlepiej Wi-Fi 6 (do 2400 Mbit/s).

Przy okazji analizowania funkcji Wi-Fi routera warto zwrócić uwagę na obsługę sieci typu Mesh. Przyda się ona w sytuacji, gdy nasz dom, czy biuro, mają większą powierzchnię i nawet centralnie umiejscowiony router nie zdoła pokryć zasięgiem całego obszaru. Dokupując wzmacniacz sygnału z obsługą Mesh, zapewnimy sobie nie tylko automatyczną konfigurację takiego zestawu, ale też jego inteligentną optymalizację. Funkcje Mesh same zadbają o to, by każdy komputer, laptop i telefon był połączony z routerem, albo ze wzmacniaczem, w zależności od tego, które urządzenie będzie w danym miejscu i momencie oferować lepszy transfer.

Przymierzając się do zastąpienia standardowego routera dostawcy urządzeniem bardziej wyszukanym, można zwrócić uwagę na szereg dodatkowych funkcji. Np. routery FRITZ!Box, oprócz szybkiego i bezpiecznego współdzielenia łącza internetowego, pozwalają wykorzystać je do wielu innych, zaawansowanych aplikacji. Dla przykładu, za pomocą wbudowanego w router serwera VPN można bezpiecznie połączyć się ze swoją siecią domową z dowolnego miejsca na świecie i uzyskać dostęp np. do dysku sieciowego (czyli np. przenośnego dysku USB podłączonego do routera), czy drukarki. VPN pozwala także połączyć w całość kilka oddalonych od siebie lokalizacji, np. oddziałów firmy.