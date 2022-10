Rynek pracy w Zabrzu – podstawowe informacje dla każdego, kto chce zmienić pracę

Znalezienie pracy w niektórych regionach naszego kraju jest utrudnione, a w szczególności w tych, w których jest mniejszy wskaźnik urbanizacji i przemysł nie jest dobrze rozwinięty. Zupełnie inaczej jest jednak na Górnym Śląsku, gdzie pracy praktycznie nie brakuje, jest wiele stref ekonomicznych i przemysł daje ogromne możliwości zatrudnienia. Jak to wygląda w Zabrzu? Postanowiliśmy się zająć tym tematem trochę bliżej i zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z naszym tekstem.

Rynek pracy w Zabrzu i okolicy nie pozwala na bezrobocie

Dużym plusem Zabrza jest to, że jest tam wiele zakładów pracy, a nawet jeżeli nie ma dla nas pracy bądź nie interesuje nas dane ogłoszenie, to z racji położenia, okolica również ma wiele do zaoferowania. Obok są Gliwice, a i Katowice są niewiele dalej, więc otrzymujemy szansę poszukiwania pracy w znacznie większej ilości przedsiębiorstw. Co ciekawe, połączenia między miastami są naprawdę na wysokim poziomie, ze względu na to, że istnieje Drogowa Trasa Średnicowa, która łączy wszystkie miasta Górnego Śląska w całość i dojazd z punktu A do punktu B zajmuje raptem kilka minut. W dodatku nie brakuje dobrze skorelowanych pociągów w ramach Kolei Śląskich oraz autobusów kursujących nawet w nocy.

Bezrobocie w Zabrzu przekracza 5%, więc nie jest to zły wynik. Oznacza to, że przy odpowiednich staraniach, z całą pewnością uda nam się znaleźć zatrudnienie. Chcąc jednak zmienić pracę, warto poświęcić parę minut na ogłoszenia, wchodząc na https://www.gowork.pl/praca/zabrze;l, by tam znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj przeglądanie ogłoszeń jest naprawdę banalne i można z poziomu własnego urządzenia mobilnego przesłać CV bezpośrednio do pracodawcy i nawet dowiedzieć się, czy zostaliśmy dopuszczeni do kolejnych etapów, czy też nie.

Przemysł i technologia, czyli plusy Zabrza

Jeżeli wśród naszych czytelników jest ktoś, kto mieszka poza Górnym Śląskiem i planuje tutaj swoją przyszłość, to Zabrze jest ku temu dobrym miejscem. Miasto się rozwija i nie brakuje w nim miejsc, które zapewniają rozrywkę mieszkańcom. Jest to np. klub C.K. Wiatrak czy stadion Górnika Zabrze. Z racji chociażby tego warto zainteresować się ofertą Zabrza, ale nie brakuje tutaj hut oraz przemysłu ciężkiego, co jest znakomitą informacją dla wielu inżynierów, ale także osób poszukujących pracy fizycznej. W dodatku niedaleko jest Kopalnia Sośnica, a sama bliskość do takich miast jak Ruda Śląska czy Gliwice sprawia, że znalezienie odpowiedniej pracy staje się łatwiejsze, niż w miastach podobnej wielkości, lecz w innych częściach Polski.

Region, w którym położony jest Zabrze ma sporo plusów. Nie zabraknie tutaj zatrudnienia dla robotników i dla inżynierów. Nie można zapomnieć o tym, że Zabrze posiada niższe ceny mieszkań od sąsiednich Gliwic czy też dalej leżących Katowic, więc jest to czynnik, który można wziąć pod uwagę. Zachęcamy do tego, żeby wziąć pod uwagę Zabrze, bo Górny Śląsk jest regionem mocno zurbanizowanym i uprzemysłowionym. Można wręcz nawet powiedzieć, że tutaj nie trzeba szukać pracy, bo „praca sama szuka człowieka” – przynajmniej w niektórych branżach.