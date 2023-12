Napisane przez mikolajczarnecki• 4:41 pm• Ciekawostki

Odbudowa utraconych zębów przy użyciu implantów zębowych jest często stosowaną praktyką. Sposób ten pozwala na przywrócenie właściwej estetyki uśmiechu oraz pełnej funkcjonalności układu żucia. Wiele osób zastanawia się, czy warto skorzystać z takiego rozwiązania. Czy implanty zębowe są na całe życie? Przeczytaj poniższy artykuł.

Implanty zębów – o czym warto wiedzieć?

Implant zębowy to gwarancja estetycznych oraz trwałych zębów. Dzięki implantom można zyskać pewność siebie, zdrowy oraz piękny wygląd. Zastosowanie implantów stomatologicznych, żeby odbudować utracone z różnych powodów zęby jest zalecane w wielu wypadkach. Implanty zastępują utracone zęby oraz usuwają powstałą lukę. Dzięki temu można odbudować piękne uzębienie. Jednak nie jest to jedyna zaleta, ponieważ implanty po wszczepieniu są jedyną obecnie metodą na pełną odbudowę funkcjonalności układu żucia.

Filar implantu zębowego zastępuje korzeń utraconego naturalnego zęba. Dzięki temu nowe zęby mają większą stabilność, trwałość. Dodatkowo wszczepienie implantu w kość szczęki bądź żuchwy sprawia, że można zapobiec powstawaniu częstego w przypadku straty naturalnych zębów procesu atrofii, czyli inaczej zaniku kości.

Trwałość implantów zębowych

Powszechnie wiadomo, że dobry implantolog może zdziałać cuda. Jednak pomimo tego, warto wiedzieć, że żaden implant nie dorówna naturalnym zębom. Trwałość implantu jest ciężka do oszacowania. Zależy ona od wielu czynników. Na pewno wpływ ma ogólny stan zdrowia danej osoby, uwarunkowania anatomiczne szczęki danego pacjenta oraz stosowanie zasad codziennej higieny jamy ustnej. Jest to związane z tym, że okres użytkowania implantu jest zależny od kondycji tkanek, w których ząb został umieszczony.

Dobry dentysta po wykonaniu zabiegu powinien dać szereg zaleceń, które pozytywnie wpłyną na trwałość. Stosowanie się do zaleceń pozwala na wydłużenie trwałości zastosowanych implantów. Ważne jest zadbanie o zdrowe tkanki, które znajdują się w otoczeniu implantów.

Jak długo wytrzymują implanty zębowe?

U niektórych osób efekty leczenia implantologicznego są na całe życie. Nie trzeba ich w pewnym momencie zastępować nowymi implantami bądź inną metodą, która ma odbudować zęby. Przyjmuje się, że minimalny okres trwałości wszczepionego implantu wynosi 10 lat. Po tym czasie konieczne może być zastąpienie filara implantu nowym. Jednak z reguły, gdy ktoś dba o implanty starczą one nawet na 30 lat. Leczenie implantologiczne nie jest na całe życie, lecz obecnie jest to najlepszy oraz najtrwalszy sposób na przywrócenie pełnej estetyki uśmiechu, oraz funkcjonalności układu żucia.

Implantologia na śląsku – dlaczego warto skorzystać ?

Implanty stomatologiczne to szansa na zyskanie pewności siebie, zdrowy oraz piękny uśmiech. W dzisiejszych czasach to jedna z najlepszych metod, która pozwala na skuteczne uzupełnienie braków w uzębieniu. Jest to też najbardziej efektowna metoda leczenia bezzębia. Protetyka należy do bezbolesnych oraz bezpiecznych metod.

Implant zęba przypomina swoim wyglądem śrubę, która wkręcana jest w kość wyrostka zębodołowego szczęki. Taka charakterystyczna budowa pozwala na scalanie się z tkanką własną pacjenta oraz pomaga w umocowaniu. Do największych atutów można także zaliczyć doskonałe odwzorowanie naturalnego zęba oraz przywrócenie fizjologicznych funkcji.

Taki zabieg powinien odbywać się w komfortowych oraz bezpiecznych warunkach. Wejdź na stronę hercka.pl i dowiedz się więcej. Wysoka jakość implantów z pewnością sprawi, że znów będzie można cieszyć się pięknym uśmiechem.

