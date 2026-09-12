Jechał hulajnogą po alkoholu. Policjant z Zabrza zauważył go po służbie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:00 pm• Ważne w mieście

Policjant z zabrzańskiej drogówki, wracając po służbie do domu, zauważył mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną w sposób, który wzbudził jego podejrzenia. Funkcjonariusz powiadomił pełniących służbę kolegów. Jak wykazało późniejsze badanie, 41-letni mieszkaniec Gliwic miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Policjant zwrócił uwagę na sposób jazdy hulajnogą

Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu był już po służbie i jechał do miejsca zamieszkania, kiedy zauważył kierującego hulajnogą elektryczną.

Sposób poruszania się mężczyzny wzbudził podejrzenie policjanta, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz przekazał informację kolegom, którzy w tym czasie pełnili służbę.

Mundurowi pojechali we wskazane miejsce i odnaleźli kierującego hulajnogą.

41-latek miał ponad promil alkoholu

Podejrzenia policjanta potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Według zabrzańskiej policji 41-letni mieszkaniec Gliwic miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Mężczyzna został ukarany mandatem.

Policja przypomina, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po alkoholu również stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Alkohol wpływa m.in. na czas reakcji, koordynację ruchową i ocenę sytuacji na drodze, co może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu.

źródło: Policja Zabrze

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