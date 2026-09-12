„Kolory jesieni w Zabrzu” w Filharmonii. Koncert z okazji Święta Miasta i wręczenie nagród

25 września 2026 roku w Filharmonii Zabrzańskiej odbędzie się koncert „Kolory jesieni w Zabrzu”, organizowany z okazji Święta Miasta Zabrze. W programie znalazły się utwory m.in. Beethovena, Kilara, Czajkowskiego i Brahmsa. Wieczór zostanie połączony z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.
Koncert rozpocznie się 25 września o godz. 18.00
Wydarzenie odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku o godz. 18.00 w Filharmonii Zabrzańskiej.
Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, którą poprowadzi dyrygent Szymon Bywalec.
Koncert będzie jednym z wydarzeń związanych ze Świętem Miasta Zabrze. W jego trakcie zaplanowano również wręczenie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.
Beethoven, Kilar, Czajkowski i Brahms w programie koncertu
Program wieczoru obejmuje utwory kilku znanych kompozytorów. Publiczność usłyszy:
- Modest Musorgski – Fantazja symfoniczna „Noc na Łysej Górze”,
- Wojciech Kilar – „Orawa”,
- Ludwig van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna” – wybór,
- Piotr Czajkowski – „Pory roku” op. 37a: „Wrzesień” i „Październik” w wersji orkiestrowej,
- Johannes Brahms – „Tańce węgierskie” – wybór,
- Aleksander Głazunow – „Jesień”, finałowy obraz baletu „Pory roku” op. 67.
Repertuar został ułożony wokół jesiennego charakteru wydarzenia, ale znalazły się w nim również dzieła o bardzo zróżnicowanym charakterze – od muzyki symfonicznej po utwory inspirowane tańcem i naturą.
Bilety od 30 do 80 zł. Sprzedaż rusza 14 września
Sprzedaż biletów na koncert rozpocznie się 14 września 2026 roku.
Ceny wejściówek wynoszą:
- bilet normalny – 80 zł,
- bilet ulgowy – 40 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 40 zł,
- Zabrzańska Karta Mieszkańca – 40 zł,
- loże boczne – 30 zł.
Osoby korzystające z biletów ulgowych powinny w dniu koncertu mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do zniżki.
Święto Miasta także z nagrodami dla ludzi kultury
Koncert „Kolory jesieni w Zabrzu” będzie miał również uroczysty charakter. W jego trakcie wręczone zostaną nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.
Wydarzenie rozpocznie się 25 września o godz. 18.00 w Filharmonii Zabrzańskiej.
źródło: Filharmonia Zabrzańska, UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.