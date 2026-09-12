„Kolory jesieni w Zabrzu” w Filharmonii. Koncert z okazji Święta Miasta i wręczenie nagród

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:57 pm• Kultura, Rozrywka

25 września 2026 roku w Filharmonii Zabrzańskiej odbędzie się koncert „Kolory jesieni w Zabrzu”, organizowany z okazji Święta Miasta Zabrze. W programie znalazły się utwory m.in. Beethovena, Kilara, Czajkowskiego i Brahmsa. Wieczór zostanie połączony z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.

Koncert rozpocznie się 25 września o godz. 18.00

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku o godz. 18.00 w Filharmonii Zabrzańskiej.

Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, którą poprowadzi dyrygent Szymon Bywalec.

Koncert będzie jednym z wydarzeń związanych ze Świętem Miasta Zabrze. W jego trakcie zaplanowano również wręczenie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.

Beethoven, Kilar, Czajkowski i Brahms w programie koncertu

Program wieczoru obejmuje utwory kilku znanych kompozytorów. Publiczność usłyszy:

Modest Musorgski – Fantazja symfoniczna „Noc na Łysej Górze” ,

, Wojciech Kilar – „Orawa” ,

, Ludwig van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna” – wybór,

– wybór, Piotr Czajkowski – „Pory roku” op. 37a: „Wrzesień” i „Październik” w wersji orkiestrowej,

w wersji orkiestrowej, Johannes Brahms – „Tańce węgierskie” – wybór,

– wybór, Aleksander Głazunow – „Jesień”, finałowy obraz baletu „Pory roku” op. 67.

Repertuar został ułożony wokół jesiennego charakteru wydarzenia, ale znalazły się w nim również dzieła o bardzo zróżnicowanym charakterze – od muzyki symfonicznej po utwory inspirowane tańcem i naturą.

Bilety od 30 do 80 zł. Sprzedaż rusza 14 września

Sprzedaż biletów na koncert rozpocznie się 14 września 2026 roku.

Ceny wejściówek wynoszą:

bilet normalny – 80 zł ,

, bilet ulgowy – 40 zł ,

, Karta Dużej Rodziny – 40 zł ,

, Zabrzańska Karta Mieszkańca – 40 zł ,

, loże boczne – 30 zł.

Osoby korzystające z biletów ulgowych powinny w dniu koncertu mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do zniżki.

Święto Miasta także z nagrodami dla ludzi kultury

Koncert „Kolory jesieni w Zabrzu” będzie miał również uroczysty charakter. W jego trakcie wręczone zostaną nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury.

Wydarzenie rozpocznie się 25 września o godz. 18.00 w Filharmonii Zabrzańskiej.

źródło: Filharmonia Zabrzańska, UM Zabrze

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