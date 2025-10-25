Kancelaria notarialna Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:22 pm• Ciekawostki

Zabrze to jedno z największych miast aglomeracji śląskiej, dlatego istnieje tu wiele kancelarii notarialnych świadczących usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Notariusze sporządzają akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia, umowy sprzedaży i darowizny, poświadczają podpisy czy depozytują dokumenty oraz środki finansowe.

Wykaz kancelarii notarialnych w Zabrzu

Kancelaria Notarialna Joanna Kozok i Mateusz Kozok

Ta kancelaria prowadzona jest przez notariuszy Joannę i Mateusza Kozok. Na stronie informują, że świadczą pełen zakres czynności notarialnych, przestrzegając wymogów prawa notarialnego. Biuro mieści się przy ul. Wolności 290/2. Notariusze udzielają informacji o wymaganych dokumentach i opłatach oraz mogą umówić czynności poza godzinami urzędowania.

Dane teleadresowe: ul. Wolności 290/2, 41‑800 Zabrze; tel. 32 272 41 50, 692 227 873, 662 472 018; e‑mail: joannakozok@notariusz.pl.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Jędzura

Notariusz Agnieszka Jędzura prowadzi kancelarię w centrum Zabrza przy ul. Wolności 299. Na stronie zaznacza, że wykonuje czynności notarialne zgodnie z ustawą Prawo o notariacie i przyjmuje płatności kartami. Godziny pracy są ustalone na każdy dzień tygodnia z możliwością ustalenia innego terminu.

Dane teleadresowe: ul. Wolności 299, 41‑800 Zabrze; tel. 32 275 61 48, 601 536 502; e‑mail: kancelaria@notariuszzabrze.com.pl.

Kancelaria Notarialna Agata Bednarczyk‑Berendowicz

Notariusz Agata Bednarczyk‑Berendowicz została powołana przez ministra sprawiedliwości i posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Kancelaria wykonuje m.in. umowy sprzedaży, umowy spółek, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń podpisu, protokołów oraz przyjmowanie depozytów. Na stronie podkreśla, że biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00, a na klientów czeka duży, bezpłatny parking.

Dane teleadresowe: ul. Sikorskiego 118, 41‑800 Zabrze; tel. +48 661 429 411, 32 728 03 12; e‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.net

Kancelaria Notarialna Lidia Konopska‑Kula

Kancelaria Lidii Konopskiej‑Kuli stawia na indywidualne podejście do klienta i szeroki zakres czynności notarialnych wykonywanych z najwyższą starannością. Biuro znajduje się przy ul. Dworcowej 8/1, w ścisłym centrum miasta. Notariusz umożliwia umówienie czynności poza standardowymi godzinami urzędowania i nawet w soboty.

Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 8/1, 41‑800 Zabrze; tel. +48 531 306 003, +48 32 707 49 93; e‑mail: kancelaria@notariusz‑zabrze.eu

Kancelaria Notarialna Adriana Górzny

Notariusz Adriana Górzny wraz z pracownikami udziela wszelkich informacji o wymaganych dokumentach i opłatach związanych z czynnościami notarialnymi. Kancelaria zlokalizowana jest przy ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 67/5, w pobliżu zjazdu z trasy DTŚ; na stronie podkreślono dogodny dojazd i miejsca parkingowe.

Dane teleadresowe: ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 67/5, 41‑800 Zabrze; tel./fax 32 740 90 30, tel. kom. 608 301 009; e‑mail: kancelaria@notariuszzabrze.pl

Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska

Kancelaria prowadzona przez notariusz Annę Kleszczewską świadczy usługi notarialne z zachowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów prawa. Na stronie podkreślono, że notariusz informuje klientów o wymaganych dokumentach, opłatach i skutkach prawnych poszczególnych czynności. Kancelaria zlokalizowana jest w centrum, przy ul. 3 Maja 30/2, w pobliżu sądu, z możliwością zaparkowania w okolicy.

Dane teleadresowe: ul. 3 Maja 30/2 (I piętro), 41‑800 Zabrze; tel. 32 493 30 80, kom. 606 903 576, fax 32 493 30 82; e‑mail: kleszczewska@zabrze‑notariusz.pl

Kancelaria Notarialna Jadwiga Przyszlak

Notariusz Jadwiga Przyszlak prowadzi biuro przy ul. 3 Maja 46/1. Dostępne źródła podkreślają, że kancelaria sporządza akty notarialne, poświadczenia, odpisy i wyciągi dokumentów zgodnie z prawem. Na stronie godzinyotwarcia24 wskazano dokładne godziny urzędowania oraz dane kontaktowe.

Dane teleadresowe: ul. 3 Maja 46/1, 41‑800 Zabrze; tel. 32 274 40 89; e‑mail: kancelariaprzyszlak@gmail.com

Kancelaria Notarialna Krzysztof Madej & Maciej Lepich

Notariusze Krzysztof Madej i Maciej Lepich prowadzą kancelarię w formie spółki cywilnej. Dostępne informacje podają adres biura oraz podstawowy numer kontaktowy; zakres usług obejmuje standardowe czynności notarialne.

Dane teleadresowe: ul. Świętego Urbana 2/2, 41‑800 Zabrze; tel. 601 445 194. Ze względu na brak oficjalnej strony internetowej, godziny otwarcia najlepiej ustalić telefonicznie.

Kancelaria Notarialna Marzena Kubacka‑Filas & Konrad Kozioł (spółka cywilna)

Kancelaria ta oferuje pełną obsługę notarialną dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Wpis w rejestrze spółki cywilnej podaje adres biura oraz kilka numerów telefonów.

Dane teleadresowe: ul. 3 Maja 20, 41‑800 Zabrze; tel. (32) 271 34 77, (32) 273 65 81, 536 148 142; e‑mail: kontakt@notariuszezabrze.pl

Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel & Andrzej Letkiewicz

Kancelaria prowadzona przez notariuszy Grażynę Wróbel i Andrzeja Letkiewicza podkreśla, że gwarantuje profesjonalne sporządzanie czynności notarialnych, dbając o bezpieczeństwo obrotu prawnego i etykę zawodu. Na stronie wypunktowano rodzaje czynności – m.in. umowy sprzedaży, darowizny, akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły, protesty weksli i czeków. Biuro przyjmuje płatności kartami i posiada ściśle określone godziny pracy.

Dane teleadresowe: ul. Wolności 311, 41‑800 Zabrze; tel. 32 271 20 00, 32 370 15 21, 517 610 414; e‑mail: wrobel.letkiewicz@onet.pl

Powyższe zestawienie ma na celu ułatwienie wyboru kancelarii notarialnej w Zabrzu. Wykaz zawiera najważniejsze informacje o adresach i numerach telefonów oraz neutralny opis zakresu usług, aby każdy mógł szybko znaleźć odpowiedniego notariusza. Jeśli prowadzisz kancelarię notarialną w Zabrzu i chcesz dodać ją do listy, skontaktuj się z redakcją. Zachęcamy również do zgłaszania zmian, jeżeli dane którejkolwiek z kancelarii uległy aktualizacji.

