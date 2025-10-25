Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:35 pm• Ciekawostki

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu to publiczny dom opieki przeznaczony dla 69 mieszkańców. Dwukondygnacyjny budynek mieści się przy ulicy Jaskółczej 11 w Zabrzu i nieprzerwanie służy potrzebującym. Placówka została zmodernizowana — usunięto bariery architektoniczne, zainstalowano windę oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich, a otoczenie zagospodarowano ławkami, huśtawką i altanami, by mieszkańcy mogli wypoczywać na świeżym powietrzu. Instytucja łączy bogate doświadczenie z nowoczesnymi standardami, zapewniając usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie wymaganym przez przepisy. Szacunek dla wolności, intymności i godności mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa oraz indywidualne podejście są fundamentami pracy tego domu.

Dom dysponuje 28 pokojami jedno‑, dwu‑ i trzyosobowymi, wyposażonymi w podstawowy sprzęt dostosowany do gustu i potrzeb mieszkańców. Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej mają do dyspozycji łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, a każdy pokój posiada system alarmowo‑przyzywowy. Do wspólnego użytku przygotowano świetlicę z telewizorem i odtwarzaczem DVD, jadalnię serwującą domowe posiłki dostosowane do zaleceń dietetycznych oraz kawiarenkę, w której mieszkańcy mogą przyjmować bliskich i spędzać czas przy kawie lub herbacie. Placówka pokrywa wszystkie wydatki związane z całodobową opieką i zapewnieniem niezbędnych potrzeb bytowych oraz społecznych.

Aktywność i terapia zajęciowa

Pracownicy zachęcają do aktywności przez codzienne zajęcia terapeutyczne w świetlicy oraz indywidualne sesje w pokojach mieszkańców. Program obejmuje ergoterapię (ceramika, krawiectwo, robótki na drutach, wikliniarstwo), arteterapię (zajęcia plastyczne), ludoterapię (gry i zabawy), muzykoterapię, filmoterapię i zajęcia kulinarne. Ćwiczenia ruchowe z piłkami i balonami poprawiają sprawność fizyczną, a biblioteka i kolorowa prasa zachęcają do lektury. Placówka wprowadziła nowość w postaci zajęć z obsługi komputera i Internetu, a mieszkańcy mogą korzystać z posługi kapłana. Dom regularnie zaprasza artystów, uczniów, chóry i poetów oraz organizuje integracyjne wycieczki poza teren ośrodka, by rozwijać relacje i kontakt ze światem.

Rehabilitacja i wsparcie zdrowia

Rehabilitacja odbywa się na sali rehabilitacyjnej oraz indywidualnie w pokojach i ma na celu poprawę zakresu ruchu, wzmocnienie mięśni oraz aktywizację mieszkańców. Sala wyposażona jest w rotory kończyn dolnych, rower stacjonarny, łóżko rehabilitacyjne, zestaw UGUL oraz sprzęt do zabiegów fizykalnych, m.in. lampę sollux, aparat do ultradźwięków i urządzenie do elektroterapii z 19 rodzajami prądów (TENS, prądy diadynamiczne, interferencyjne). Zajęcia obejmują kinezyterapię (ćwiczenia bierne, czynne, samowspomagane i w odciążeniu) oraz zabiegi fizykalne o działaniu przeciwbólowym i pobudzającym; trzy razy w tygodniu prowadzone są ogólnousprawniające ćwiczenia z oddechami.

Świadczenia zdrowotne i opieka medyczna

Dom Pomocy Społecznej nr 2 realizuje świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego z NZOZ Przychodnia Lekarska Fundacja „Unia Bracka”, który odwiedza ośrodek dwa razy w tygodniu i w razie potrzeby. W nagłych przypadkach personel wzywa karetkę pogotowia, a osoby wymagające hospitalizacji trafiają do Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Placówka organizuje konsultacje lekarzy specjalistów, zapewniając transport służbowym samochodem pod opieką pielęgniarki. Codzienną opiekę medyczną sprawują pielęgniarki, wykonując zabiegi takie jak iniekcje, opatrunki, podawanie leków, pomiary glukozy, pobieranie materiałów do badań oraz profilaktykę przeciwodleżynową. Mieszkańcy mogą liczyć także na wsparcie psychologa i psychiatry oraz opiekę duszpasterską. Dom realizuje wnioski na pieluchomajtki i sprzęt ortopedyczny, pokrywając koszty w ramach limitów cenowych.

Kto może zamieszkać i jak uzyskać miejsce

Placówka jest przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i nie mogą otrzymać niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom przyjmuje kobiety i mężczyzn przewlekle somatycznie chorych, także z chorobami Alzheimera, Parkinsona, demencją czy niepełnosprawnością fizyczną. Aby uzyskać skierowanie, należy złożyć wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej (w Zabrzu — Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), którego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali opłatę za pobyt. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania; opłatę wnoszą kolejno mieszkaniec (nie więcej niż 70 % swojego dochodu), najbliższa rodzina oraz gmina.

Pełne dane teleadresowe

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu

ul. Jaskółcza 11, 41‑800 Zabrze

Dyrektor: Małgorzata Drzewosieska

Telefon: 32 271 48 54

Fax: 32 271 48 54 wew. 26

E‑mail: sekretariat@dps2.zabrze.pl

