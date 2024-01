Historie są fajniejsze z przyjaciółmi – stwórz własne z zestawami LEGO® Friends

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:52 pm• Ciekawostki

Klocki LEGO® Friends to wyjątkowa seria, która podkreśla wagę przyjaźni, a przy tym gwarantuje dzieciom doskonałą zabawę. Produkty należące do niej dają niezliczone możliwości odtwarzania ról w licznych sceneriach, ze znanymi postaciami. Z tymi zabawkami Twoje dziecko przeżyje niezapomniane przygody, a towarzyszyć mu będzie pięć sympatycznych przyjaciółek.

Klocki LEGO Friends – dla wszystkich tych, którzy wiedzą, że w życiu ważna jest przyjaźń!

Klocki LEGO Friends gwarantują udaną zabawę, rozwijają kreatywność oraz zdolności manualne młodych budowniczych. Producent zadbał o to, aby wszystkie elementy były maksymalnie dopracowane, a w każdy zestawie dziecko mogło znaleźć wybrane figurki. Cała seria skupia się na tym, jak ogromną rolę w życiu człowieka pełni przyjaźń i takie wartości, jak rodzina, wspólna zabawa oraz pomoc zwierzętom. Wybierając je możesz mieć więc pewność, że Twoje dziecko nie tylko spędzi radośnie czas, ale też nauczy się wielu cennych rzeczy. Przedstawiamy wyjątkowe propozycje z serii LEGO Friends dla młodych konstruktorów i konstruktorek.

Zestaw LEGO Friends Ogród botaniczny

Pierwszy w naszym zestawieniu jest zestaw klocków LEGO Friends Ogród botaniczny. To zabawka dla nieco starszych pociech w wieku od 12 roku życia, które poradzą sobie z imponującą ilością 1072 elementów. Ogród Botaniczny z serii LEGO Friends to unikalny produkt, który przypadnie do gustu wszystkim młodym miłośnikom ogrodnictwa i natury. Dzięki niemu, Twoje dziecko zacznie poznawać świat roślin i kwiatów. Z tym zestawem nastolatek zainspiruje się do poszerzania swojej wiedzy o botanice i odkryje w sobie miłość do przyrody. Ogród botaniczny z serii LEGO Friends to rozbudowany, angażujący model, który daje mnóstwo satysfakcji po ułożeniu. W pudełku znajdziesz elementy niezbędne do wybudowania efektownej szklarni, egzotyczne rośliny i kwiaty, motyle, trzy postacie oraz takie akcesoria jak: koc piknikowy, długopis, kosz, butelka, rogalik, jagody, aparat fotograficzny, nożyczki, notatnik, konewka. Co ważne, wszystkie rośliny inspirowane są prawdziwymi gatunkami! Dzieci zachwyci zwłaszcza przezroczysta kopuła z funkcją obracania, która ożywia znajdujące się na niej cztery motyle. Bogaty w detale model ogrodu botanicznego to nie tylko sposób na wielogodzinną zabawę, ale także naukę. Układanie tak skomplikowanej budowli ćwiczy u dziecka cierpliwość, skupienie, ponadto rozwija ciekawość i spostrzegawczość. Twoje dziecko może układać klocki wraz z przyjaciółmi, ucząc się w ten sposób pracy w grupie i integrując z rówieśnikami. Ułożony model stanie się znakomitą ozdobą pokoju, którą młody konstruktor będzie prezentował z dumą!

Zestaw LEGO Friends Dom kultury w Heartlake

Duży zestaw klocków LEGO Friends Dom kultury w Heartlake dedykowany jest budowniczym, którzy ukończyli 9 rok życia. W pudełku znajdziesz aż 1513 elementów, które pozwalają na wybudowanie wielopoziomowego domu kultury. Dzięki tej zabawce dziecko odkryje swoje pasje i rozwinie zainteresowania. Modułowy budynek pozwala na dowolne przestawianie poziomów, według własnych preferencji. Znajduje się tutaj między innymi studio artystyczne, studio nagraniowe, sala muzyczna czy strefa relaksu. Zestaw LEGO Friends Dom kultury w Heartlake to kreatywny, rozbudowany model, który zachwyca ilością detali. W pudełku znajdziesz 7 minilaleczek (Liann, Olly, Nova, Paisley, Zac, piesek Pickle, Stephanie) oraz liczne akcesoria. Z tym kompletem Twoje dziecko rozwinie swoją wyobraźnię, tworząc przeróżne scenki ukazujące przyjaciół i ich hobby. Chcesz zapewnić dziecku jeszcze więcej możliwości twórczej zabawy? Połącz ten model z zestawem Jadłodajnia w Heartlake.

Zestaw LEGO Friends Jadłodajnia w Heartlake

Klockami LEGO Friends Jadłodajnia w Heartlake mogą bawić się już dzieci w wieku od 8 roku życia. Pudełko zawiera 695 idealnie pasujących do siebie elementów. Producent klocków nie zapomniał o dzieciach uwielbiających kreatywną zabawę w kuchni. To właśnie im dedykowany jest ten produkt. Zabawka ta pozwala na wymyślanie pysznych przygód, którym towarzyszyć będą osoby prowadzące jadłodajnię (Leo, jego siostra Alba i ich babcia). Jadłodajnia w Heartlake jest sposobem na wciągającą i zaskakującą zabawę. Układając klocki, dziecko będzie nieustannie odkrywało coś nowego. Budynek wyposażony jest w zlewozmywak, lodówkę, spiżarnię oraz kuchnię z patelniami i prasą do tortilli. Nie zabrakło też licznych składników kucharskich. Na zewnątrz umieszczono miejsca do siedzenia oraz taras na dachu. W pudełku znajduje się aż 5 postaci (Leo, Alba, Abuelita, kot Churro i klientka- Matylda). Chcesz zapewnić dziecku wielogodzinną i pożyteczną rozrywkę? Pozwól dziecku odgrywać realistyczne przygody wraz z ulubionymi postaciami z serii LEGO Friends.

Zestaw LEGO Friends Plażowy park rozrywki

Twoje dziecko uwielbia szybką i emocjonującą akcją? Plażowy park rozrywki z serii LEGO Friends będzie dla niego znakomitym wyborem. Zabawka dedykowana jest dzieciom od 12 roku życia i zawiera 1348 elementów. Zadaniem starszego budowniczego będzie skonstruowanie okazałej budowli, składającej się z licznych detali. Ten zestaw okaże się dla Twojej pociechy niemałym wyzwaniem, gdyż wymaga ogromniej dawki cierpliwości, skupienia, logicznego myślenia i wytrwałości w dążeniu do celu. To niezwykle dynamiczna i realistyczna propozycja od marki LEGO. Imponująca karuzela została wyposażona w funkcję podwójnego obrotu. Ponadto, w parku rozrywki znajdziesz maszynę do fal z poruszającym się surferem i strzelnicę. W zestawie znalazły się także 4 postacie (Zac, Nova, Dia, Charlie), umożliwiające odegranie wielu ciekawych scenek. Zabawę urozmaicają dodatkowe głowy, dzięki którym dzieci mogą zmieniać wyrazy twarzy, przedstawiając w ten sposób różne emocje, pasujące do danych historii.

Klocki LEGO Friends to znakomity pomysł na kreatywne spędzanie wolnego czasu. Ich układanie rozwija zdolności manualne, uczy cierpliwości, ponadto ma walory edukacyjne.

