Notariusz Zabrze

~ Materiał partnera Imprezy integracyjne – to brzmi dumnie, tłumnie i rozrywkowo. Temat budowania zespołu poprzez rozrywkę, wyjazdy czy warsztaty jest na eventowym topie od bardzo dawna i nic nie wskazuje, by jakakolwiek inna aktywność miała go w tym przypadku zdeklasować. Firmy, korporacje, przedsiębiorstwa, a nawet mikrofirmy na potęgę starają się scalić swój zespół, prowokować […]