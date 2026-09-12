Napisane przez 12 września, 2026 9:49 pm Rozrywka

Latino na Placu Teatralnym w Zabrzu. Taneczny wieczór z DJ-em już 18 września

Plac Teatralny w Zabrzu ponownie zamieni się w plenerowy parkiet. W piątek, 18 września 2026 roku, odbędzie się tam potańcówka w rytmie latino. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 19.00, a za oprawę muzyczną odpowiadać będzie DJ Sebastian Rakowski.

Potańcówka latino na Placu Teatralnym

Taneczne spotkanie odbędzie się w centrum Zabrza na Placu Teatralnym. Organizatorzy zaplanowali wieczór z muzyką inspirowaną latynoskimi rytmami.

Za muzyczną stronę wydarzenia odpowiada DJ Sebastian Rakowski. Początek potańcówki zaplanowano na godz. 19.00.

Podobne wydarzenia odbywały się już wcześniej na Placu Teatralnym, który przy okazji tanecznych spotkań zmieniał się w otwartą przestrzeń do wspólnej zabawy.

Taneczny wieczór 18 września w Zabrzu

Najważniejsze informacje:

  • data: 18 września 2026 roku,
  • godzina: 19.00,
  • miejsce: Plac Teatralny w Zabrzu,
  • oprawa muzyczna: DJ Sebastian Rakowski.

Potańcówka w rytmie latino będzie kolejnym plenerowym wydarzeniem organizowanym na Placu Teatralnym. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia publikowane są przez Miasto Zabrze.

źródło: UM Zabrze / https://www.facebook.com/FbZabrze/

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Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

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