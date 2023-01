Krem na przebarwienia – jaki wybrać?

Krem na przebarwienia to kosmetyk cieszący się całkiem dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród przedstawicielek płci pięknej. Jeżeli zmagamy się z nierównomiernym kolorytem naszej cery, musimy jednak wiedzieć, czym kierować się przy wyborze kremu. Nie wszystkie z nich będą bowiem godne naszej uwagi.

Jakich składników poszukiwać w kremie na przebarwienia?

Aby krem na przebarwienia miał szansę być skuteczny, musi bazować na starannie wyselekcjonowanych składnikach aktywnych. Doskonale, jeżeli będą one pochodzenia naturalnego. Warto zadbać o to, aby w składzie kremu znalazły się ekstrakty, wyciągi czy oleje roślinne. To sprawi, że kosmetyk będzie nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny. Wśród substancji godnych uwagi, które mają działanie rozjaśniające, wymienić należy kwas azelainowy, ekstrakt z aloesu czy bisabolol. Ważne jest to, aby krem na przebarwienia nie zawierał szkodliwych składników takich jak parabeny czy sztuczne substancje zapachowe. W przeciwnym bowiem razie może dojść do podrażnień cery. Przed użyciem konkretnego kosmetyku należy także upewnić się co do tego, że nie ma w nim substancji, na które mamy alergię. Jeśli stosuje się jakiś preparat po raz pierwszy, warto także wykonać próbę uczuleniową. W tym celu wystarczy nanieść odrobinę kremu na skórę w zgięciu łokcia i pozostawić tam na dobę. Jeżeli po tym czasie nie wystąpi zaczerwienienie, możemy bezpiecznie używać kosmetyku.

Jak powinien działać krem na przebarwienia?

Raczej nikt nie będzie zaskoczony tym, że krem na przebarwienia powinien posiadać działanie rozjaśniające. Dzięki temu będzie mógł przecież wyrównać koloryt naskórka. Jak się jednak okazuje, to nie wszystko, czego należy oczekiwać od takiego kosmetyku. Ważne jest również to, aby działał on nawilżająco oraz odżywczo. Dzięki temu nasza cera pozostanie przyjemnie miła i miękka w dotyku. Powinien także zmniejszać prawdopodobieństwo pojawienia się niedoskonałości, zwłaszcza jeśli mamy cerę tłustą i skłonną do trądziku. Od kremu przeciwko przebarwieniom dobrze byłoby też oczekiwać właściwości ujędrniających i antyoksydacyjnych. Wydaje się zatem, że powinien być to kosmetyk o działaniu wszechstronnym.

Jaka powinna być konsystencja kremu na przebarwienia i w jaki sposób go używać?

Krem przeciwko przebarwieniom powinien mieć taką konsystencję, aby można było łatwo wklepać go w cerę. Wydaje się więc, że powinna być ona dość lekka, na przykład żelowa. Wówczas istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że kosmetyk szybko się wchłonie. Jeśli jednak nasza cera jest wyjątkowo sucha i podrażniona, być może lepiej będzie zainwestować w krem o nieco bardziej treściwej formule. Wydaje się, że trzeba po prostu kierować się swoimi własnymi upodobaniami i brać pod uwagę aktualną kondycję cery. Bardzo ważne jest także stosowanie kremu zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu. Krem bezwzględnie należy aplikować na starannie oczyszczoną ze wszelkich zanieczyszczeń cerę. Najlepiej robić to dwa razy w ciągu dnia, o poranku oraz wieczorem.