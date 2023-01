Czym są pasty remineralizujące? Kto powinien je stosować?

Pasty do zębów, czyli środki przeznaczone do higieny jamy ustnej, posiadają różne przeznaczenie, które uzależnione jest od ich składu. Możemy wymienić chociażby pasty standardowe, wybielające, odświeżające oddech, do zębów wrażliwych, przeciwko paradontozie, pasty do protez, ziołowe, a także te przeznaczone dla dzieci. Jeśli szkliwo Twoich zębów jest osłabione, sięgnij po pastę, która może je odbudować. Czym tak naprawdę są pasty remineralizujące i kto powinien je stosować?

Szkliwo naszych zębów, czyli najmocniejsza tkanka ludzka, codziennie narażone jest na działanie szkodliwych substancji występujących w pożywieniu. Jego skład w dużej mierze tworzą dwa minerały, a mianowicie wapń i fosfor. Jeśli spożywamy dużo cukrów i produktów bogatych w kwasy, a dodatkowo nie dbamy o higienę jamy ustnej w odpowiedni sposób, możemy przyczyniać się do występowania zjawiska demineralizacji szkliwa. Wówczas mamy do czynienia nie tylko z nadwrażliwością zębów, ale także z ich pękaniem, kruszeniem się i łamaniem. Inne przyczyny demineralizacji to m.in. częste poddawanie się zabiegom wybielającym, noszenie aparatu ortodontycznego czy stosowanie zbyt twardej szczoteczki.

Remineralizacja, czyli proces odwrotny do demineralizacji, polega na wprowadzeniu minerałów o pozytywnym działaniu w ścianki szkliwa zębowego. Zęby stają się wtedy odporne na drobnoustroje, które odpowiedzialne są za rozwój próchnicy. Jednym ze sposobów na odbudowę szkliwa jest stosowanie past remineralizujących. Dla kogo przeznaczone są takie środki? Dowiedz się tego z dalszej części artykułu.

Pasty remineralizujące – cechy charakterystyczne

Czym powinna charakteryzować się pasta remineralizująca? Jej zadaniem jest odbudowa szkliwa i jego ochrona przez uszkodzeniami. Najczęściej pojawiające się substancje w pastach remineralizujących to fluorki, fosforany, hydroksyapatyt i nanohydroksyapatyt. Wspomniane składniki wnikają głęboko w strukturę szkliwa, zwiększając tym samym jego odporność na działanie cukrów i kwasów. Aby uzyskać stosunkowo szybkie efekty stosowania tego typu preparatów, należy sięgać po nie regularnie. Warto pamiętać również o korzystaniu z nici dentystycznych w celu oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych, w których gromadzą się spore ilości płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Poddając się terapii remineralizującej, warto także zmienić nawyki żywieniowe, wprowadzając do swojej diety produkty mleczne, zawierające fosfor i wapń, a także posiłki bogate w białko.

Dla kogo przeznaczone są pasty remineralizujące?

Pasty remineralizujące przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy często sięgają po produkty spożywcze bogate w cukry i kwasy. Oprócz tego rekomendowane są osobom z tendencją do występowania próchnicy. Wspomniana dolegliwość może doprowadzić do nadwrażliwości zębów, a nawet do ich ubytków. W takich przypadkach warto sięgnąć po pasty remineralizujące, które pomagają w odbudowie mikroubytków szkliwa pod postacią rys. Sprawdzą się także przy podrażnieniach po noszeniu aparatu ortodontycznego, po zabiegach wybielania zębów, a także u osób borykających się z problemem bruksizmu, czyli mimowolnego zgrzytania zębami.

Najlepsze pasty remineralizujące na rynku

