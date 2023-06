Mężczyzna zatrzymany za znęcanie się nad żoną – Grozi mu areszt na trzy miesiące, policja apeluje o zgłaszanie przemocy w rodzinie

Komisariat I Policji w Zabrzu odnotował zgłoszenie, które dotyczyło aresztowania 25-letniego mężczyzny podejrzanego o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną. Po złożeniu doniesienia przez pokrzywdzoną, policjanci natychmiast podjęli działania mające na celu przerwanie pasma przemocy, której kobieta była narażona przez długi okres czasu.

W wyniku zebranych przez funkcjonariuszy informacji ustalono, że mężczyzna systematycznie stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej żony. Niestety, nie ograniczało się to tylko do znęcania się, ale także groził on jej pozbawieniem życia, co stwarzało ogromne zagrożenie dla kobiety. Jednakże, dzięki natychmiastowej interwencji policji, pasmo przemocy zostało przerwane, a sprawca zatrzymany.

Po zabezpieczeniu niezbędnych materiałów dowodowych przez wydział kryminalny, 25-latek został przesłuchany, a następnie postawiono mu zarzut znęcania się nad żoną. W związku z powagą zarzutów, zabrzański sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. W przypadku skazania grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Warto podkreślić, że policja pełni ważną rolę w zwalczaniu przemocy w rodzinie, która stanowi naruszenie praw i dóbr osobistych członków rodziny. W ramach procedury „Niebieskiej Karty”, funkcjonariusze podejmują działania na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. Mają oni za zadanie przerwać cykl przemocy na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa.

Policja, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmuje różne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym celu udostępnia obywatelom różne kanały komunikacji, które wspierają działania w zakresie zwalczania przemocy. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego z przemocy w rodzinie, zaleca się korzystanie z numeru alarmowego 112, który jest dostępny dla obywateli w każdej sytuacji awaryjnej.

źródło: Policja Zabrze