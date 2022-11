Nowoczesne standardy bezpieczeństwa dla Twojej firmy

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej firmy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Ataki hackerów stają się bowiem coraz bardziej zuchwałe i grożą nie tylko utratą sporych zasobów finansowych, ale i dobrego wizerunku organizacji oraz zaufania konsumentów. Sprawdź, jak ustrzec przedsiębiorstwo przed cyberprzestępczością.

Zagrożenia dla sieci przedsiębiorstw

Infrastruktura firm najczęściej narażona jest na ataki typu Hacking oraz Malware. Pierwszy polega na włamaniu i uzyskaniu zdalnego dostępu do cudzego komputera. Drugi z kolei to złośliwe oprogramowania takie jak wirusy, programy szpiegujące spyware, blokujące dostęp do zasobów ransomware, trojany, czy robaki, które infekuje urządzenia. Celem takich działań jest najczęściej kradzież poufnych danych, niszczenie plików czy uniemożliwienie korzystania z komputera. Cyberprzestępcy kierują się zwykle chęcią wyłudzenia pieniędzy lub zniszczenia wizerunku przedsiębiorstwa.

Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w firmie?

Przede wszystkim warto zadbać o skuteczną zaporę, która zapewnia kompleksową ochronę przed zagrożeniami zasobom zarówno małego przedsiębiorstwa, jak i dużej korporacji. Fortigate (https://sprint.pl/pl/uslugi/fortigate) zabezpiecza urządzenia i poufne dane przed wirusami oraz podejrzanymi ruchami. Dzięki ciągłej analizie behawioralnej wykrywa wszelkie szpiegujące i złośliwe oprogramowania, a także włamania. Kontroluje także aplikacje i pozwala budować prywatną sieć (VPN). Fortigate wyposażono także w funkcję antyspam, która monitoruje przepływ niebezpiecznych treści i korespondencji.

Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie zapory ogniowej Next Generation Firewall (https://sprint.pl/pl/uslugi/ng-firewall), która zapewnia skuteczną ochronę antywirusową, OT oraz IPS, koncentrację VPN oraz filtrowanie niebezpiecznych adresów URL. Blokuje złośliwe oprogramowania i inne zagrożenia, prowadząc głęboką analizę pakietów aż do warstwy siódmej modelu sieciowego ISO/OSI. Kontroluje także aplikacje o zgodności z regulacjami. Firewalle skutecznie chronią brzegi sieci przed zagrożeniami z zewnątrz oraz wewnętrznymi. Warto postawić na najnowszą generację tego rozwiązania, a więc Next Generation Firewall.

Bezpieczeństwo danych Twojej firmy w dużej mierze zależy od Ciebie. Zadbaj o skuteczną ochronę sieci i urządzeń, a także o uświadomienie pracowników na temat ewentualnych zagrożeń. Skontaktuj się ze specjalistami ze Sprint SA i poznaj najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.