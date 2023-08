Nowoczesnenagrobki – jak dobrać projekt, który się nie starzeje?

Jak wybierać trwały wzór pomnika, aby po wielu latach nadal prezentował się nowocześnie? To zadanie pełne wyzwań. Przyszłe trendy w projektowaniu nagrobków są nieprzewidywalne, trudno jest przewidzieć je nawet na najbliższy rok, nie mówiąc o dekadach. Jak więc możemy rzucić okiem w przyszłość? Paradoksalnie, poprzez przeszłość.

Historia cmentarzy i pomników

Obok budynków i architektury, grobowce są jednymi z najważniejszych świadectw przeszłości. Niektóre z nich istnieją już od 5000 lat. Piramidy w Egipcie to tak naprawdę imponujące grobowce. Polskie cmentarze także pełne są historycznych znaków, od gotyckich epitafiów w katedrach i kościołach, przez zabytkowe pomniki renesansowe i barokowe, po cmentarze wojenne pozostałe po dwóch światowych konfliktach. Czy niektóre z nich dzisiaj wydają się nowoczesne? Jeśli spojrzymy na dominujący styl na początku XX wieku – modernizm – znajdziemy projekty, które wciąż są uważane za współczesne.

Czym jest nowoczesny styl?

Jak więc powinien wyglądać projekt, by po latach nadal był uważany za aktualny i innowacyjny? Proste, geometryczne formy, brak zbędnych ozdób, wysoka jakość i dbałość o detale. To właśnie cechy charakterystyczne dla modernizmu oraz dzisiejszych nowoczesnych pomników. Moderniści opierali formę na funkcji, którą obiekt miał pełnić. Henryk Sullivan, znakomity amerykański architekt tamtego okresu, głosił zasadę: Forma podąża za funkcją. Do tego dołącza się zasada niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe: mniej znaczy więcej. Im więc projekt prostszy, tym bardziej ponadczasowy. Odpuszczano wszelkie zbędne ozdoby – to była podstawowa zasada projektowania. Na przykład krzyż często był wygrawerowany na tabliczce lub wkomponowany w inskrypcję. Szczególny nacisk kładziono na czytelne liternictwo.

Nowoczesne dziedzictwo cmentarne

Współczesne projekty nagrobków w dużej mierze korzystają z kompozycyjnych zasad sprzed ponad 100 lat. Charakteryzują się prostą geometrią, unikając krętych linii i zdobień. Zazwyczaj wykorzystuje się pojedynczy rodzaj kamienia na cały pomnik. Czasem łączy się różne odmiany, np. jasny granit z ciemnym. Krzyż jest zazwyczaj geometryczny, a rzeźby przedstawiające Chrystusa są rzadkie. Zamiast nich, skupia się na prostocie formy i skromnej inskrypcji, często w łacińskim języku.

Klienci szukający nowoczesnego stylu nagrobka często wybierają nietypowe rodzaje kamienia – mówi Mariusz Wierzbicki z Kamieniarstwo Diamentum. – Rozumieją, że istotny jest nie tylko ponadczasowy projekt, ale także jakość wykonania i trwały materiał.

Z jakiego materiału tworzy się nowoczesne grobowce?

Podstawowym materiałem używanym do produkcji współczesnych pomników cmentarnych jest granit. Często projekty nagrobków łączą różne odmiany tego kamienia. Granit jest wytrzymały i odporny na działanie warunków atmosferycznych przez długi czas. Popularność tego materiału wśród kamieniarzy wynika także z jego łatwej dostępności i szerokiej palety kolorów oraz prostoty obróbki. Dodatkowym atutem dla klientów jest łatwość w czyszczeniu granitowego pomnika. Wśród popularnych odmian granitu stosowanych do tworzenia nowoczesnych grobowców można wymienić takie jak brąz królewski, Impala czy droższy, ale wysoko ceniony, granit Szwed.

Projekt nagrobka a cena nowoczesnego nagrobka

W przypadku nowoczesnych pomników cmentarnych charakterystyczne są proste formy i minimalizm. Zazwyczaj wykonuje się je z jednego rodzaju granitu, choć czasem łączy się jasne i ciemne odmiany kamienia, tworząc elegancki kontrast. Ci, którzy zamawiają nowoczesny nagrobek, często dążą do uzyskania gładkiej powierzchni, co osiąga się między innymi poprzez użycie czarnego granitu Impala. Czernią jest powszechny kolor w przypadku tych pomników, dlatego też granit Szwed cieszy się dużym zainteresowaniem. Warto jednak zaznaczyć, że są to kosztowne rodzaje kamienia, co wpływa na cenę całego pomnika.

Aby nieco złamać minimalizm, niektórzy decydują się na dodatki takie jak serce czy lampion wykonane z granitu. Te elementy również wpływają na wyższą cenę nowoczesnego pomnika cmentarnego w porównaniu do klasycznego wzoru. Co ciekawe nowoczesne grobowce są zazwyczaj grubsze niż te tradycyjne, co nie jest bez wpływu na cenę. Ich grubość może wynosić od 8 do 12 cm, co wpływa na wagę użytego materiału oraz komplikuje proces montażu.

Aby zapewnić nowoczesny wygląd dla przyszłych pokoleń, trzeba również zastanowić się, jak będzie wyglądał za 50 lat. Przy wyborze kamieniarza warto wybierać tych, którzy pracują z różnymi rodzajami kamienia, nie tylko polskim granitem. Dobrze jest też robić zdjęcia projektów, które nas zainteresują, by doświadczeni rzemieślnicy mogli stworzyć dedykowany projekt i wizualizację 3D. Warto angażować się w proces projektowania, pytać i precyzować szczegóły. To nie zabierze dużo czasu, a efektem będzie grobowiec, który przez dziesięciolecia będzie ozdabiał miejsce pamięci naszych bliskich.