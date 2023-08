Czym jest odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny mieszkania to termin, który odnosi się do sprawdzenia stanu lokalu zanim zostanie on odebrany np. od dewelopera. Jeśli kupujesz na rynku pierwotnym, jeszcze zanim deweloper uzyska zgodę na użytkowanie obiektu, polskie prawo przewiduje konieczność odebrania technicznego. Odbywa się to zgodnie z odgórnymi zasadami, a pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Zobacz, na czym polega taki odbiór i co obejmuje. Przekonaj się, że jest to czynność, której nie warto lekceważyć.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Nierzadko kupowanie mieszkania jest, jak kupowanie przysłowiowego kota w worku. Często, aby zdobyć najlepszy lokal – o pożądanym metrażu, ekspozycji, trzeba się na niego zdecydować odpowiednio wcześniej. Czasem oznacza to bazowanie wyłącznie na planach, własnej wyobraźni i obietnicach dewelopera. Prawdziwym zderzeniem z rzeczywistością może być zatem moment odebrania kluczy. Nie chcesz, aby było to bolesne zderzenie? Dobrze przeprowadzony odbiór techniczny uchroni Cię przed kosztownymi rozczarowaniami.

Odbiór techniczny – co mówią polskie przepisy?

Konieczność przeprowadzenia odbioru technicznego, zakres czynności niezbędnych do wykonania oraz lista elementów wymagająca sprawdzenia – to niektóre z kwestii regulowanych ustawą deweloperską z 2011 roku. Najważniejsze założenia tego dokumentu to:

odbiór techniczny odnosi się tylko do nieruchomości deweloperskich – domów i mieszkań z rynku pierwotnego,

w razie wykrycia wad, obowiązek ich naprawienia spoczywa na deweloperze,

deweloper w ciągu 14 dni może uznać lub odwołać się od zażaleń, a jeśli je uzna to w ciągu 30 dnia musi usunąć usterki.

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości odbywa się z uwzględnieniem:

dokumentacji umownej,

norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny, m.in. PN-ISO 9836:2015 oraz PN-B-10110:2005.

Głównym celem weryfikacji jest wykrycie usterek i ewentualnych wad, które mogłyby obniżyć wartość mieszkania, komfort oraz bezpieczeństwo domowników.

Które elementy mieszkania trzeba sprawdzić?

Im bardziej szczegółowo sprawdzisz mieszkanie, tym większa szansa na to, że wyłapiesz każdą, nawet najdrobniejszą nieprawidłowość. Wtedy będziesz mógł zdecydować, co zrobić dalej – odmówić odebrania kluczy czy domagać się naprawy. Szczególnie warto skoncentrować się na:

podłogach, wylewkach, ścianach,

instalacjach cieplnych, energetycznych,

stolarce okiennej i drzwiowej,

kątach, pionach, ścianach.

Co może pójść nie tak? Okazuje się, że nierzadko inwestorzy przed odbiorem kluczy stawali przed takimi wyzwaniami, jak mniejszy niż na planie metraż mieszkanie, zacieki, pleśń i grzyby, pęknięcia w narożnikach, dylatacjach, nierówności, zbyt duże odchylenia np. parapetów od grzejników czy wylewek od poziomu. Warto pamiętać, aby sprawdzi nie tylko mieszkanie, ale też kupowane wraz z nim miejsce postojowe i komórkę lokatorską. Do tego nie wystarczy tylko wprawne oko, ale cały zastęp metod i narzędzi, np. laserów, poziomic, próbników napięć.