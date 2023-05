ZUS: Od czerwca nowe limity dorabiania

W czerwcu niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Od 1 czerwca bezpieczny próg przychodów zwiększy się o 273 zł i wyniesie 4987 zł.

Raz na trzy miesiące zmieniają się progi zarobkowe dla osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę czy rentę. Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 4987 zł brutto. Świadczenie może być również zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 9261,60 zł brutto.

Jeśli zarobki, które wcześniejszy emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, będą mieściły się

w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli od czerwca między 4987 zł a 9261,60 zł) to wówczas świadczenie z ZUS-u będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest ustalana raz w roku, obowiązuje od początku marca do końca lutego, natomiast są one różne w zależności od pobieranego świadczenia. I tak od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą:

794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Nie muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone. – W tej grupie jest jeden wyjątek, dotyczy on osób, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Granicznymi kwotami przychodu nie muszą przejmować się osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń, nawet jeśli nie mają ukończonego powszechnego wieku emerytalnego – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

źródło: ZUS