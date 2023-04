Olka Szczęśniak stand up Zabrze – Bilety

Kiedy: 10 listopada 2023 o godz. 18:00



Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Jubileusz dziesięciu lat na scenie stand-upowej to dla mnie ogromne wydarzenie. Jestem podekscytowana tym, że będę miał okazję wystąpić z moim najnowszym programem „Skąpiec poznawczy” w miejscach, które do niedawna wydawały mi się nieosiągalne. Było to dla mnie wyzwanie, na którym zależało mi bardzo, więc włożyłam w ten materiał dużo pracy i serca, mimo że moje poczucie humoru bywa dość mroczne.

Z niecierpliwością czekam, aż będę mógł opowiedzieć Wam o moich przeżyciach na scenie. Przyjdźcie, a przekonacie się, jak wiele z nas nosi w sobie „skąpca poznawczego”. Wszyscy upraszczamy rzeczywistość, korzystając ze schematów i stereotypów, aby zaoszczędzić czas i energię. Wiele razy jest to pomocne, ale czasami wprowadza nas w błąd i działa na naszą niekorzyść.

Występ w Zabrzu jest przeznaczony tylko dla widzów pełnoletnich, dlatego też prosimy o wyciszenie telefonów na czas trwania programu. Przypominamy również, że nagrywanie występu w formie audio i wideo jest zabronione. Kupując bilet, akceptujesz warunki organizatora, które stanowią, że bilet nie daje prawa do przeszkadzania występującym. Ponadto, ze względu na komfort widowni, organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osoby zakłócającej przebieg wydarzenia, bez możliwości zwrotu za bilety.

Warto pamiętać, że zakup biletu równoważny jest ze zgodą na nagrywanie występu oraz upublicznienie swojego wizerunku. Bilety są już dostępne do nabycia na stronie www.KupBilecik.pl. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w Waszym mieście!